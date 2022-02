Oekraïne pleit bij FIA voor weren coureurs met Russische licentie

Het conflict sluimert al sinds 2014, maar vorige week bereikte de oorlog tussen Rusland en Oekraïne een nieuw dieptepunt met de Russische invasie. Diverse grote steden in Oekraïne, waaronder hoofdstad Kiev, hebben te maken met raketaanvallen sinds de Russische troepen donderdag begonnen aan hun operatie. Maandag beginnen in Wit-Rusland vredesonderhandelingen, maar de afgelopen dagen zijn er al de nodige maatregelen genomen om het gedrag van Rusland te veroordelen.

Ook op sportief vlak zijn er de nodige ingrepen geweest. De Champions League-finale wordt niet langer in Sint-Petersburg, maar in Parijs gehouden. Diverse andere sporten hebben wedstrijden en kampioenschappen uit handen van Rusland genomen, terwijl de Formule 1 aankondigde dat de Grand Prix van Rusland “onder de huidige omstandigheden” niet doorgaat. Nog voordat de F1 dat besluit nam, liet Sebastian Vettel in de persconferentie in Barcelona al weten dat hij de race zou boycotten, mocht de sport alsnog een bezoek brengen aan Rusland. Ook het WTCR heeft ingegrepen en de races in Sochi van de kalender gehaald, terwijl de FIM diverse races met tweewielers in Rusland niet door laat gaan.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de Oekraïense autosportfederatie FAU “volledige steun en de steun van de FIA” aangeboden naar aanleiding van de Russische invasie vorige week. FAU-president Leonid Kostyuchenko heeft daarop gereageerd door te stellen dat de federatie zich voorbereidt op “mogelijke steunmaatregelen van de FIA voor de periode na de oorlog, als alle staatsbronnen richting het herstel gaan”. Ook werd de FIA opgeroepen om een reeks maatregelen te nemen tegen zowel Rusland als bondgenoot Wit-Rusland. Een van de voorgestelde maatregelen is het weren van coureurs met een Russische of Belarussische licentie uit internationale competities.

Nikita Mazepin in de Haas VF-22, waar de logo's van Uralkali al af zijn gehaald Foto: Erik Junius

In de Formule 1 zou dit directe gevolgen hebben voor Nikita Mazepin. De Haas F1-coureur rijdt met een licentie van de Russische Automobiel Federatie. Naar aanleiding van de ontwikkelingen van vorige week heeft de Amerikaanse renstal de logo’s van titelsponsor Uralkali van de auto’s gehaald en vermoedelijk wordt er de komende dagen verder gesproken over het lot van de sponsor. Dat kan gevolgen hebben voor de toekomst van Mazepin, die mogelijk dus ook een sanctie van de FIA moet vrezen. Op Twitter vertelde de Rus vorige week dat hij weinig controle heeft over veel dingen die gezegd en gedaan worden en dat hij ervoor kiest om zich te “focussen op waar ik wél controle over heb door hard te werken en mijn best te doen.”

De eisen van de FAU gaan overigens nog verder dan alleen het weren van coureurs uit Rusland en Belarus. De Oekraïense federatie pleit er ook voor dat Rusland en Belarus geen FIA-evenementen meer mogen organiseren, dat vlaggen en symbolen van beide landen verboden worden en dat alle Russische en Belarussische leden van de FIA worden verbannen.