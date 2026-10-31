Formule 1 GP van Mexico

Ocon reageert na Haas-schorsing en ontkent geruchten over fysieke confrontatie

Esteban Ocon heeft zijn eerste verklaring uitgebracht over mediageruchten rond zijn breuk met Haas tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad in de Formule 1

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 23:13

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

De aan de kant gezette Haas Formule 1-coureur Esteban Ocon heeft geruchten in Franse media over een fysieke confrontatie met teambaas Ayao Komatsu ontkend, terwijl hij reageerde op het missen van de Grand Prix van Mexico van dit weekend.

Ocon werd in Mexico op de bank gezet, hoogstwaarschijnlijk in verband met een openbare onenigheid met zijn race-engineer tijdens de vrije training. Dat leidde vrijdagavond tot een gesprek met het team, terwijl de relatie tussen de Fransman en zijn team steeds gespannener is geworden.

Als gevolg van de gebeurtenissen van vrijdag, waarvan de details schaars blijven, besloot Haas om Ocon voor de rest van het weekend aan de kant te zetten, waarbij reservecoureur en Toyota WEC-coureur Ryo Hirakawa vanaf VT3 zijn auto overnam.

Maar doordat er in Franse media volop werd gespeculeerd over de exacte aard van Ocons aanvaring met Komatsu, inclusief geruchten over een mogelijke fysieke confrontatie tussen de twee, zag het kamp van Ocon zich genoodzaakt die ongefundeerde geruchten via zijn socialemediakanalen te ontkennen.

"Naar aanleiding van de recente beslissing van Haas F1 Team, waarin is bevestigd dat ik dit weekend niet zal deelnemen aan de Grand Prix van Mexico-Stad, wil ik formeel ingaan op enkele mediaberichten en speculatie rond de situatie", plaatsten de accounts van Ocon.

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Gisteravond leidde een verschil van inzicht tot een gesprek met de betrokken partijen. Hoewel ik erken dat dit heeft plaatsgevonden, wijs ik categorisch alle berichten of beschuldigingen af die suggereren dat enige vorm van fysiek geweld is gebruikt om welke meningsverschillen dan ook op te lossen."

Hij voegde toe: "Ik veroordeel geweld in al zijn vormen ten zeerste en geloof er stellig in dat meningsverschillen altijd met professionaliteit, respect en wederzijds begrip moeten worden behandeld. Ik verzoek vriendelijk om speculatie te vermijden zolang de zaak wordt behandeld. Verdere updates zullen te zijner tijd worden gecommuniceerd."

Op dit moment is nog niet duidelijk of Ocon bij de Grand Prix van Brazilië van komend weekend terugkeert in de auto, of dat hij het seizoen überhaupt zal afmaken bij het team in Amerikaanse handen.

De 30-jarige grandprixwinnaar vecht voor zijn toekomst in de F1 nadat hij voor 2027 aan de kant is gezet ten gunste van Ferrari-rookie Rafa Camara, terwijl de opties om in de F1 te blijven snel slinken.

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