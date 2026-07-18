Ocon opnieuw uitgeschakeld in Q1: "De auto die normaal presteert, is die van Ollie"

Voor de vijfde keer in de laatste zes Grands Prix kwam Esteban Ocon in de kwalificatie niet door Q1, met de 18e tijd die, door het spel van de straffen, wordt omgezet in de 17e plaats op de grid.

Tijdens de Grand Prix van België, de wedstrijd waar hij iets minder dan tien jaar geleden zijn grote debuut in de Formule 1 maakte, destijds bij het inmiddels verdwenen team Manor, werd de coureur van Haas F1 Team in dat onderdeel opnieuw duidelijk verslagen door zijn teamgenoot Oliver Bearman (16e in Q1, 15e op de grid), die in dit eerste deel van de sessie een tijd reed die bijna zeven tienden sneller was.

Toch toonde Ocon zich ondanks die situatie niet bijzonder boos, noch over de radio met zijn engineer Laura Müller na afloop van Q1, noch tegenover de media nadat hij uit de cockpit was gestapt.

Gevraagd door Canal+ naar die ogenschijnlijke kalmte ondanks dit nieuwe teleurstellende resultaat, verklaarde Ocon:"Nee, nee, [ik ben niet bijzonder boos] omdat we wisten dat het een moeilijke sessie zou worden."

De winnaar van de GP van Hongarije 2021, wiens toekomst bij Haas volgens bepaalde geruchten in de paddock somberder zou kunnen worden, legde zo uit dat zijn VF-26 kampt met een probleem op het gebied van topsnelheid, dat het team klaarblijkelijk niet weet op te lossen.

"Het team was best tevreden met mijn ronde, omdat we een groot tekort hebben op de rechte stukken. We verliezen meer dan vijf tienden op de rechte stukken, dus met dit probleem dat we sinds het begin van het weekend niet opgelost krijgen, is het natuurlijk ingewikkeld. Dus hebben we geprobeerd iets meer in de slipstream te komen, om te proberen het probleem in de laatste run te verkleinen."

De auto die normaal presteert, is die van Ollie, dus zo is het.

"De ronde was correct, ik heb hier veel van dat soort ronden gereden, het is altijd gelukt, [soms] in Q3, altijd door goede ronden te rijden - vijfde vorig jaar, bijvoorbeeld", herinnerde hij zich, terwijl hij eraan toevoegde dat hij ook last had van een probleem dat hem wat aerodynamische downforce aan de achterkant kostte.

"Kijk, het was ingewikkeld, we hebben daarnaast ook een probleem met de belasting op de achterkant van de auto, dus hij is behoorlijk instabiel. We hebben sinds het begin van het weekend moeilijkheden, we wisten dat het ingewikkeld zou worden, er was niet veel meer dat we konden doen."

Toen hem werd gevraagd of hij zijn teamgenoot had geholpen door hem slipstream te geven, antwoordde Ocon ontkennend. "Nee. In de garage vertrekken we aan dezelfde kant, dus dat is 80% van de tijd gunstig voor hem", glimlachte hij, "maar nee. Eigenlijk houden we dezelfde volgorde aan."

"Ik had drie auto's voor me - met [Liam] Lawson hadden we ongeveer hetzelfde gat - en ja, helaas zijn er die 3-4 km/u die ik verlies vergeleken met waar we zouden moeten zitten... De auto die normaal presteert, is die van Ollie, dus zo is het."

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