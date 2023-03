Maar waar de teams op zichtbare wijze soms wel een kilo bespaard hebben door de kleurstelling voor een deel terug te brengen tot koolstofvezel, zijn er op de achtergrond ook andere zaken waar de teams zich mee bezig houden om het gewicht te verminderen, maar wel op een net zo extreme manier.

Een voorbeeld van hoe elk element telt in de Formule 1, is de enorme vooruitgang die in de loop der jaren is geboekt bij het verminderen van het gewicht van de racepakken, schoenen en handschoenen. Maar hoewel de coureurs het inmiddels al gewend zijn dat hun racekleding lichter wordt – racepakken wogen meer dan tien jaar geleden nog 1.6 kilogram, nu nog maar zo'n 800 gram – zijn de leveranciers van de racekleding het niet rustiger aan gaan doen.

Sterker nog, Puma, dat aan meerdere teams de racekleding levert, waaronder Ferrari en Mercedes, onthulde bij een speciaal evenement voorafgaand aan de Grand Prix van Bahrein dat er geen middel onbeproefd is gelaten om na te denken over verbeteringen op dit gebied. Dat heeft geleid tot enkele extreme aanpassingen, waaronder het vervangen van de metalen ritsen door stoffen exemplaren en unieke klittenbandsluitingen om winsten van slechts 2 gram na te jagen.

George Russell, Mercedes-AMG. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Het klittenband in het racepak is geperforeerd om een paar gram te besparen", zegt Puma's racekleding-adviseur Maurizio Sicco. "Het ziet er gek uit, maar als je praat over twee gram en een coureur met 4G door een bocht gaat, dan is dat acht gram. Ross Brawn zei altijd dat je nooit die ene aanpassing zal vinden die je een seconde oplevert, maar je kan tien verschillende aanpassingen doorvoeren die je een tiende van een seconde opleveren. En dat is zo waar."

Dit soort details zijn nu nog belangrijker, aangezien de fabrikanten van de racekleding zo goed als het plafond hebben bereikt en niet zomaar grote gewichtsverminderingen kunnen doorvoeren dankzij de steeds strengere veiligheidsnormen van de FIA. "De FIA heeft de veiligheid twee jaar geleden verbeterd omdat zij beseften dat het veiligheidsniveau niet goed genoeg was", voegt Sicco toe. "Zij vroegen ons om de prestaties niet alleen op het gebied van brandveiligheid te verhogen, maar ook op het gebied van hittebescherming, omdat je je alleen al aan hitte kunt branden. Om tot zo'n bescherming te komen heb je verschillende lagen nodig, evenals genoeg lucht tussen die lagen aangezien lucht de beste vorm van isolatie is. Dus vroegen ze de producent om het gewicht van het ondergoed en de pakken te verhogen. Nu zitten we op dat niveau."

Als gevolg van de crash van Romain Grosjean in Bahrein in 2020, waar zijn Haas-bolide in een vlammenzee veranderde, zijn voor dit seizoen bovendien de handschoenen wat dikker gemaakt om de coureur van betere bescherming te voorzien.

Prestatiewinsten

De zoektocht naar betere racekleding draait echter niet alleen om gewicht. Voor de teams is dat wel interessant, maar voor de coureur is het ook van belang dat de racekleding comfortabel zit. Dat kan namelijk ook weer bijdragen aan betere prestaties op de baan. Lewis Hamilton zei dat hij zich het verschil realiseerde dat geavanceerdere racekleding kon opleveren toen hij jaren geleden eens in een persconferentie zat met Mercedes-coureurs die toen Puma-kleding droegen.

Nico Rosberg, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, McLaren, en Michael Schumacher, Mercedes AMG, bij de persconferentie na de kwalificatie.

"Ik weet nog dat mijn racekleding zo zwaar was toen ik in de Formule 1 kwam, en dat was niet van Puma", zei de Brit. "Ik herinner me nog dat ik de Mercedes-coureurs zag zitten, ik zat toen bij een persconferentie met hen. Ik was aan het zweten en had het echt heel warm na de kwalificatie. Ik keek naar een van de Mercedes-coureurs naast me en hun racekleding was zo licht, dus ik had zoiets van: 'What the hell? Hoe is jullie spul zo licht en ademend en de mijne niet?'"

"Dus ik heb me echt ingespannen en toen ik bij dit team kwam, was het goede van Puma dat ze echt vooruit dachten met hun innovatie", voegde Hamilton toe. "Ze zijn echt gericht op technologie en ik had zoiets van: 'Geweldig. Laten we hieraan werken. Laten we dit de beste kit maken die we kunnen hebben.'"

Betere prestaties kunnen voortkomen uit de kleinste aanpassingen. Puma's senior manager sportmarketing Gregor Hübner herinnert zich hoe zijn bedrijf te midden van de intense titelstrijd van 2016 tussen Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg een verzoek kreeg om een belangrijke aanpassing door te voeren aan de handschoenen van Rosberg. "Bij de Grand Prix van Singapore dat jaar werden we benaderd door Rosberg, hij wilde de constructie van zijn handschoenen aanpassen", zei Hübner.

"Tijdens de start zat er een naad tussen de vinger en het schakelpedaal, wat de startprocedure eigenlijk een beetje bemoeilijkte. Dus gingen we zitten en analyseerden dat er een bovenlaag was, een onderlaag en delen op de vingers die beide lagen verbonden. Samen met hem wisten we die middenlaag weg te werken en de naad boven op de vingertoppen te plaatsen. Toen zat er eigenlijk geen naad meer tussen de vinger en het schakelpedaal. Hij was daar behoorlijk blij mee en zei dat het een belangrijk onderdeel speelde in het winnen van het kampioenschap", aldus Hübner.

Persoonlijke voorkeur

Niet alle verzoeken zijn erop gericht om beter te presteren in de auto. Sicco herinnert zich een opmerkelijk verzoek van een coureur. "We hadden een verzoek gekregen om riemlussen aan het racepak toe te voegen, ook al hadden we geen riemen meer", zei Sicco. "Ik vroeg toen waarom hij deze riemlussen wilde hebben terwijl we geen riemen hebben. Hij antwoordde toen dat als hij in de paddock rondhing, hij geen broekzakken had dus hij wilde dan zijn vingers in de riemlussen steken..."

Sicco herinnert zich ook een interessant gesprek met Hamilton, toen hij net bij Mercedes was gearriveerd en zij hun plannen voor de samenwerking bespraken. "We deden wat tests met dat pak. Hij was niet nieuw voor ons, aangezien we hem al van pakken voorzien hadden in de Formule 3 en GP2, het was dus een kwestie van verfijnen", zei hij. "Maar het was interessant om te zien hoe gedetailleerd hij was en hoe behulpzaam hij was bij de ontwikkeling van de producten. Ook de manier waarop hij dingen aan mij uitlegde, want Engels is niet mijn moedertaal. Dat was een teken van vriendelijkheid."

"Hij nam ook minstens vijftien minuten de tijd om uit te leggen hoe de petjes gevormd moesten worden, met een hoek tussen de klep en het hoofdgedeelte. Hij zei dat het op een bepaalde hoek moest zitten en schreef op papier wat hij wilde hebben. Ik was er een beetje sceptisch over hoe belangrijk dit allemaal was, maar hij zei tegen mij: 'Maurizio, bij elke Grand Prix maken mensen veel foto's van mij, ik wil er altijd goed uitzien'. Hij zei dat hij een tas bij zich had waar hij zes petjes in bewaarde, zonder deze te vouwen. Zo zouden ze dus altijd perfect zijn. Dit zijn de kleine details die er toe doen."

Dat is ook precies waarom het van belang is om die twee gram te besparen.