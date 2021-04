De Vries: “Na test in Bahrein waren er wat zorgen bij Mercedes”

Ook in 2021 slaagde Mercedes er uiteindelijk in om de openingsrace van het Formule 1-seizoen te winnen. Gemakkelijk kwam die zege echter niet tot stand. In de wintertests klaagden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas over de relatief instabiele achterkant van de W12, terwijl het tempo van concurrent Red Bull Racing veel beter leek. Dat was ook het beeld in de vrije trainingen en de kwalificatie voor de GP van Bahrein, waar Max Verstappen alle sessies als snelste afsloot. In de race slaagde het tactisch sterke Mercedes er echter in om Hamilton voor Verstappen te krijgen, waarna de Brit een prachtig duel in zijn voordeel beslechtte.

Dat wil echter niet zeggen dat de problemen bij Mercedes volledig zijn opgelost, aldus Nyck de Vries. De Nederlander is sinds 2019 simulatorcoureur van de Duitse renstal en kreeg begin dit jaar promotie tot reservecoureur. Hij merkte op dat Mercedes niet met volledig vertrouwen naar de eerste race toewerkte. “Daar heb ik zeker met het team over gesproken. Na de test in Bahrein waren er ook echt wel wat zorgen. Ze wisten wel wat het probleem was, maar niet de oorzaak daarvan. Ik denk dat het nog steeds niet helemaal helder is”, vertelde De Vries in het Formule 1 Café van Ziggo Sport. “Het is duidelijk dat Red Bull een kleine voorsprong heeft en dat heeft in ieder geval in Bahrein tot een geweldige strijd geleid tussen Max en Lewis.”

Dit seizoen is De Vries voor een aantal Grands Prix aangewezen als de reserve van Mercedes, wat inhoudt dat hij bij een aantal races aanwezig zal zijn als eventuele stand-in voor Hamilton en Bottas, maar ook de McLaren-coureurs. Verder staan er ook sessies in de simulator gepland, hoewel het aantal niet bijzonder hoog is. “Meestal zitten er lokale, Engelse coureurs in de simulator, omdat wij überhaupt niet makkelijk naar Engeland toe kunnen reizen”, vertelde De Vries daarover. Desalniettemin gaat hij een drukke periode tegemoet. “Mijn agenda is vanaf volgende week voor de komende tweeënhalve maand iedere dag gevuld. Ik moet inderdaad ook een aantal keren naar Engeland toe [voor een sessie in de sim], maar ook het Formule E-seizoen is begonnen, ik ga naar een aantal Formule 1 Grands Prix toe, ik doe tussendoor nog steeds tests met Toyota en ik rij met G-Drive in het ELMS, dus het is goed druk.”