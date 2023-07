De Vries beleeft wisselvallige vrijdag: "Weten nog niet waarom"

Na een reeks moeizame races, waarin de AT04 snelheid miste om echt mee te doen voor de punten, heeft AlphaTauri een flink pakket met upgrades meegenomen naar de Britse Grand Prix. Nyck de Vries en teamgenoot Yuki Tsunoda konden zodoende rekenen op onder meer een vernieuwde vloer en een nieuwe achtervleugel. Die nieuwe onderdelen leken in de eerste vrije training meteen hun vruchten af te werpen voor de Nederlander. Hij opende het raceweekend in Silverstone met een keurige elfde tijd, waarmee hij onder meer Lewis Hamilton, George Russell en Tsunoda achter zich hield. Het verschil tussen de teamgenoten bedroeg in de eerste sessie zelfs vier tienden.

Het contrast met de tweede vrije training kon vervolgens eigenlijk niet groter. De Vries kwam in de tweede sessie niet in de buurt van een klassering in de top-tien en na het vallen van de finishvlag vond hij zijn naam terug op de negentiende positie. Daarmee was de coureur uit Uitwellingerga de langzaamste rijder met een tijd, want nummer twintig Charles Leclerc kwam wegens een elektrisch probleem helemaal niet in actie. Bovendien werd hij na het zwaaien van de finishvlag in bocht 2 nog getroffen door een klapband, waardoor hij zijn bolide naast de baan moest parkeren. Schrale troost voor De Vries is dat zijn achterstand op Tsunoda, die de sessie op de achttiende positie besloot, minder dan een tiende van een seconde bedroeg.

Er is dus werk aan de winkel voor AlphaTauri om op zaterdag beter voor de dag te komen. Wat daarbij niet echt van pas komt, is het feit dat het team en De Vries kort na de tweede training nog in het duister tastten over de reden waarom het tempo er niet meer was. "Het was best lastig. Op dit moment weten we natuurlijk nog niet echt waarom. We hebben nog niet echt kunnen bespreken en analyseren wat we gedaan hebben. We vonden dat we het aardig deden in VT1, maar VT2 was een stuk moeilijker", concludeerde hij. "En we hebben de sessie afgesloten met een lekke band. We weten nog niet precies wat er gebeurd is, want de auto is nog niet teruggebracht."

De hoop van De Vries en AlphaTauri was dat de upgrade voor Silverstone er in ieder geval voor zou zorgen dat het team dichter in de buurt van de punten komt. Op basis van de tweede training belooft dat echter een enorme klus te worden. Toch weigert De Vries om nu al een oordeel te vellen over de nieuwe onderdelen. "Zoals gezegd zag het er in VT1 prima uit, maar de tweede training bleek een stuk lastiger. We zijn bovendien ook niet de enige die upgrades hebben meegenomen. We komen er morgen wel achter als we alles bij elkaar laten komen voor de kwalificatie."

Video: Rechter voorband De Vries geeft na finishvlag de geest