Zo bracht Nyck de Vries de weken zonder F1-races door

Eigenlijk had de vierde Formule 1-race van 2023 al verreden moeten zijn. Oorspronkelijk stond de GP van China gepland voor 16 april, maar al in een relatief vroeg stadium besloot de koningsklasse om de race op het Shanghai International Circuit te schrappen. Het gevolg daarvan is dat er tussen de races in Australië en Azerbeidzjan maar liefst drie F1-loze weekenden waren. Het gaf de teams en coureurs de tijd om rustig terug te reizen vanuit Melbourne en zich goed voor te bereiden op de aankomende periode met maar liefst vijf races in zes weekenden tijd, te beginnen dus met de GP van Azerbeidzjan.

Dat geldt ook voor Nyck de Vries, wiens blik na zijn uitvalbeurt in Australië al gauw gericht was op de aankomende races. "Na Melbourne ben ik aanvankelijk snel naar Groot-Brittannië teruggekeerd om een dag door te brengen in de simulator. Daar heb ik correlatiewerk gedaan, maar ook vooruitgekeken naar enkele races die na de onderbreking komen", zegt de AlphaTauri-coureur in zijn vooruitblik op de GP van Azerbeidzjan. De onderbreking heeft hem echter ook meer dan genoeg tijd gegeven voor andere activiteiten. Zo is hij na een kort bezoek aan Nederland afgereisd naar Milaan, waar hij in San Siro te gast was bij de door AC Milan gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Napoli.

"Het was een heel coole ervaring, want de Champions League is groot", vertelt De Vries over zijn bezoek aan de wedstrijd, waar hij ook grootheid Zlatan Ibrahimovic ontmoette. "Het is altijd vet om sport met eigen ogen te zien, want ik denk dat het op televisie soms niet goed tot zijn recht komt. Dit was echt een unieke ervaring. Als je met 80.000 man in een stadion zit om de 22 spelers op het veld te zien, dan krijg je kippenvel door de sfeer en de emotie. Begin dit jaar was dat ook het geval toen we in New York waren voor de onthulling van de livery. Toen zagen we een NBA-wedstrijd tussen de Brooklyn Nets en de Chicago Bulls. Ik hou gewoon van om sportactie in het echt te zien."

Daarnaast heeft De Vries zich in Monaco fysiek voorbereid op de volgende fase van het F1-seizoen. In zijn woonplaats heeft hij zich ook laten zien bij de Rolex Monte-Carlo Masters van de ATP Tour. Daar was hij aanwezig als gast van Stefanos Tsitsipas, de nummer vijf van de wereld die eveneens door Red Bull wordt gesponsord. "Dat had iets rustiger moeten zijn, maar dat was iets uitdagender doordat ik daar met Stef was", aldus De Vries, die het proftennis nauwgezet volgt. "Veel topspelers wonen ook in Monaco en trainen in dezelfde sportschool als ik. Ook wonen sommige toppers in hetzelfde gebouw als ik."