Nyck de Vries is misschien niet de enige Formule 1-debutant dit seizoen, maar de Nederlander was wel de enige coureur die nog nooit op het Jeddah Corniche Circuit reed. Hij was er dan ook als de kippen bij toen het licht voor de eerste vrije training op groen sprong. In die sessie rondde de coureur uit Uitwellingerga het circuit 29 keer en legde beslag op de dertiende plek in de tijdenlijst, een kleine vier tienden achter ploegmaat Yuki Tsunoda (P10). De 28-jarige rijder genoot van elke meter.

"Het was vandaag dus de eerste keer dat ik in Jeddah reed. Het is een leuke baan om onder de knie te krijgen en het gaat enorm snel. Het was een enorme uitdaging, maar ik genoot ervan", zegt de Fries, die in de tweede training met een 1.30.921 als zeventiende in de lijst eindigde, dit keer een kleine twee tienden achter Tsunoda (P13). "Het middenveld zit hier ontzettend dicht bij elkaar. Er zat maar een paar tienden tussen de elfde en twintigste plek, dus we moeten afwachten hoe het zich morgen ontvouwt. Het kan makkelijk de goede of verkeerde kant opgaan. We gaan zorgen dat we scherp zijn om het maximale uit de kwalificatie te halen."

Zijn Japanse ploegmaat concludeert na de openingsdag dat AlphaTauri nét achter de top tien staat. "Maar we hebben nog een dag om alles samen te brengen", aldus Tsunoda. "Er waren geen grote problemen in de trainingen, maar we weten dat we nog meer performance uit de auto moeten halen. Q3 is ons doel, maar Q2 lijkt nu realistischer dan in Bahrein het geval was. We gaan alles analyseren en kijken waar het nog beter kan. De bandenslijtage lijkt mee te vallen, dus we kunnen vol gas."

Video: Een ronde Jeddah Corniche Circuit met Nyck de Vries