Het weekend in Azerbeidzjan begint goed voor Nyck de Vries, die in de eerste en enige vrije training de zesde tijd noteert. Dat resultaat biedt hoop, maar die hoop wordt snel de grond in geboord. In de vrijdagse kwalificatie, voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, schuift de 28-jarige Nederlander tegen de muur en weet hij dat hij zondag als laatste moet starten.

Op zaterdag hoopt De Vries de tegenvaller weg te werken, maar opnieuw is het een dag om te vergeten. Hij komt niet verder dan de laatste startplaats voor de sprintrace en in die korte race heeft hij een moment met teamgenoot Yuki Tsunoda en moet hij genoegen nemen met de veertiende plaats.

In de hoofdrace begint De Vries dankzij Esteban Ocon en Nico Hülkenberg, die vanuit de pitstraat starten, van de achttiende plaats. Hij heeft een prima start en ligt in ronde 8 op de vijftiende positie. In ronde 10 van de 51 gaat het dan toch weer fout voor De Vries. De AlphaTauri-coureur raakt in bocht 5 de muur aan de binnenkant en breekt daarbij de ophanging linksvoor. Hij stuurt naar rechts, maar de AT04 kan alleen maar rechtdoor. De Vries weet hoe laat het is: hij stapt uit de bolide en veroorzaakt na deze fout een safety car-fase.

"Ik ben heel erg teleurgesteld in mijzelf", baalt De Vries bij Viaplay. "Het was een hele stomme fout wat volledig mijn verantwoording is. Daar ben ik natuurlijk heel teleurgesteld over." Waar het dan aan lag? "De muren zijn dichtbij en ik zat er net iets te dicht op. Dat was voldoende. Wellicht [was het] ongeduldigheid achter Zhou, want ik zat daar een beetje vast. Maar dat maakt het niet goed. Ik heb nog steeds de fout begaan en dat mag niet gebeuren."

De Vries geeft toe dat het weekend in Baku te omschrijven valt als dramatisch. "Ja, natuurlijk is dit niet wat we gehoopt hadden. Hier te lang in blijven hangen heeft weinig zin en gelukkig hebben we volgende week een nieuwe race. Nieuwe ronde, nieuwe kansen", besluit de coureur.