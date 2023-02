De Vries na vierde tijd: “Lastig om iets over prestaties te zeggen”

Net als op donderdag maakte Yuki Tsunoda een begin aan de testdag voor AlphaTauri. De Japanner voltooide met succes een racesimulatie, alvorens Nyck de Vries terugkeerde achter het stuur voor de middagsessie. Met nog zo’n drie kwartier te gaan ging de 28-jarige coureur uit Uitwellingerga naar buiten op de C4-band. Een 1.32.403 bracht hem naar de tweede stek in de tijdenlijst, waardoor er op dat moment sprake was van een Nederlandse één-twee, aangezien Max Verstappen toen bovenaan stond. De Vries verbeterde zich daarna naar 1.32.222, waarmee hij tweede bleef, maar zakte vervolgens nog twee plekken in de tijdentabel doordat Zhou Guanyu zijn Alfa Romeo op de eerste positie plantte met wat op een ouderwetse ‘glory run’ leek en ook Fernando Alonso met de Aston Martin nog sneller ging dan De Vries, zij het slechts zeventien duizendsten.

“Het was opnieuw een positieve dag, ondanks dat er een rode vlag was”, zegt De Vries, die doelt op een code rood die Mercedes-rijder George Russell veroorzaakte door met een hydraulisch mankement tot stilstand te komen bij de tiende bocht. “De sessie werd stilgelegd, maar we hebben desondanks ons programma weten te voltooien. We hebben behoorlijk wat dingen uit kunnen proberen, dus we zijn blij als het gaat om hoe onze dag is verlopen. Als het gaat om onze performance, is het nog lastig om wat te zeggen.”

De Vries heeft ook op zaterdag een halve dag in de AlphaTauri AT04. Dan staat hij voor de ochtendsessie ingeroosterd. “We hebben morgen nog één testdag te gaan. Hopelijk kunnen we dan alles afronden, zodat we daarna een goed pakket kunnen neerzetten voor de race.”

Jonathan Eddolls, chief race-engineer van AlphaTauri, sprak nadien van een ‘zeer productieve dag’. “De auto was erg betrouwbaar, wat ons in staat stelde om zonder grote problemen 159 ronden te voltooien”, laat hij weten. “Nyck nam in de middag het stuur over van Yuki en focuste vooral op aero werk. Hij werkte aan wat grotere zaken ten aanzien van de afstelling, waar we tijdens een vrije training normaal gezien geen tijd voor hebben. Aan het einde van de dag boekte Nyck zeer goede progressie toen hij een paar runs achter elkaar deed op nieuwe banden. Hij wist zich elke keer te verbeteren, wat geweldig was om te zien.”

Video: Viaplay in gesprek met Nyck de Vries aan het begin van de tweede testdag