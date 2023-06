De Vries over vierde tijd in eerste training: “Koop ik niets voor”

Na afgelopen zondag twaalfde te zijn geworden in de Grand Prix van Monaco kende Nyck de Vries vrijdag een vliegende start op het circuit van Barcelona. De Nederlander imponeerde door de vierde tijd te klokken in de eerste training, waarna hij de zestiende tijd liet noteren in de tweede oefensessie. Uiteindelijk was hij met een 1.14.785 een halve tiende sneller dan AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda, die de dag op P17 afsloot.

“Het was al met al een prima vrijdag”, kijkt De Vries terug op de eerste trainingen in Barcelona. “Zeker de eerste vrije training was sterk. Vanaf het eerste moment dat we de baan opgingen, waren we heel erg competitief. Al denk ik wel dat we met de vierde tijd behoorlijk ‘out of position’ stonden.”

“In de tweede training waren de omstandigheden iets anders en kregen we het niet helemaal voor elkaar. Maar we hebben wat dingen geprobeerd, waardoor ik hoop dat we morgen alle puzzelstukjes op hun plek kunnen laten vallen, wanneer het erom gaat.” De Vries zou de tweede oefensessie niet als lastig willen omschrijven. “Het was alsnog een prima vrije training, hoor. Want ik denk dat we op zowel medium als soft iets geleerd hebben waar we morgen wat aan kunnen hebben. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.”

Hoewel De Vries een sterke indruk maakte met de vierde tijd in de eerste training, hecht hij er zelf weinig waarde aan. “Uiteindelijk koop je er niets voor”, zegt hij met een glimlach. “Het is mooi om goed aan het weekend te kunnen beginnen, maar de punten worden op zondag verdeeld.”

