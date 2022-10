Nyck de Vries verklaart keuze voor AlphaTauri in F1-seizoen 2023

De naam van Nyck de Vries stond al langer op de lijstjes van teams, maar zoals bekend is alles na Monza in een stroomversnelling gekomen. "Publiekelijk is dat zeker het geval en ik ga ook niet ontkennen dat Monza een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Maar ik ben natuurlijk al wel langer onderdeel van de rijderscarrousel in de F1, eigenlijk sinds mijn wereldtitel in de Formule E. Vorig jaar was er in de zomer ook een kans bij Williams", duidt hij op de plek die uiteindelijk naar Alexander Albon is gegaan. "Op de achtergrond heb ik dus altijd wel gesprekken gevoerd. Toen het verhaal met Oscar Piastri net voor de zomerstop speelde en Alonso aankondigde naar Aston Martin te gaan, is het hele silly season op gang gekomen. Monza heeft de vraagtekens die mensen misschien nog hadden, weggenomen. Dat weekend stonden de sterren allemaal goed. Ik kan dat nu ook wel vertellen, de safety car kwam eigenlijk ook als geroepen. Anders had ik die race niet eens uitgereden en had ik geen punten gescoord. We hadden rechtsvoor namelijk een remprobleem."

Het momentum dat er na de Formule 2-titel in 2019 niet was, heeft hij drie jaar later alsnog gekregen. "Ik moet toegeven dat ik op verschillende momenten in mijn carrière heb gedacht dat het erg onwaarschijnlijk zou zijn dat ik de Formule 1 zou halen - vooral toen ik de Formule 2 won en een andere richting opging met de Formule E. Dat was geen gebruikelijke route naar de Formule 1, maar op de één of andere manier heb ik wel altijd een voet tussen de deur gehouden." Die deur is inmiddels, op 27-jarige leeftijd, alsnog open gegaan. "Ik voel me nog jong en ik zie er ook heel jong uit, dat helpt natuurlijk!", lacht hij in de AlphaTauri-hospitality. "Nee gekheid, maar ik ben in algemene zin wel een laatbloeier in het leven, dus dit past wel."

Beste van twee werelden door link met Red Bull

Dan komt natuurlijk de vraag op waarom De Vries uiteindelijk voor de mogelijkheid bij AlphaTauri is gegaan. Williams had ook interesse in zijn diensten en met Alpine is het tot een test op de Hungaroring gekomen. "De meest logische keuze is uiteindelijk ook vaak de beste keuze", reageert De Vries bijna filosofisch. "Tijdens zo'n silly season ben je in gesprek met verschillende teams en tijdens die gesprekken wordt vanzelf duidelijk wat de beste optie is." Op de vraag 'waarom AlphaTauri' laat De Vries doorschemeren dat de formatie uit Faenza het beste van beide werelden heeft. Aan de ene kant zijn er banden met Red Bull, die ook een technische samenwerking omvatten binnen de mogelijkheden die het reglement biedt. Aan de andere kant wordt AlphaTauri binnen de Red Bull-familie niet meer zozeer als opleidingsteam gezien, maar meer als een zusterteam.

"Het wordt natuurlijk gezien als een zusterteam van Red Bull en op technisch vlak is er een sterke link, ook in het delen van dingen. In dat opzicht denk ik dat we een goede structuur hebben om competitief te zijn", laat De Vries desgevraagd aan Motorsport.com weten. "Tegelijkertijd zie je dat alle teams door het budgetplafond en andere ontwikkelingen - zelfs Netflix - toch wel op zichzelf opereren met eigen doelen. Dat geeft mogelijkheden en daarnaast spreekt het sterke, Italiaanse DNA van dit team me ook aan. Ik heb door het karten veel mijn jeugdjaren in Italië doorgebracht, dus ik voel me daar behoorlijk goed thuis. Het land geeft me een welkom gevoel en dit team heeft ook een soort familiegevoel."

Gevraagd naar zijn contractduur kan De Vries geen expliciet antwoord geven, al gaat het om een Red Bull-overeenkomst voor meerdere jaren. Alle AlphaTauri-coureurs hebben zo'n Red Bull-contract waarmee te schuiven valt. Zo kon Pierre Gasly moeiteloos gepromoveerd en gedegradeerd worden met hetzelfde contract en kon Alexander Albon met zijn Red Bull-dienstverband zelfs een jaar bij de DTM-formatie van Red Bull worden ondergebracht. Als de suggestie wordt gewekt dat hij op termijn ook met de huidige deal in kan stappen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, lacht De Vries: "Nou, dat lijkt me nu nog niet echt relevant. Ik ben Red Bull vooral dankbaar voor deze kans en weet dat in deze wereld alles om presteren draait. Maar laat ik het zo zeggen: zolang ik presteer, kan ik mijn carrière succesvol voortzetten en daar ga ik alles aan doen."

Hoe zat het eigenlijk met Alpine en Williams?

De keuze voor AlphaTauri betekent wel dat Williams achter het net vist. "Het is natuurlijk geen geheim dat ik een goede band met Jost Capito en met het hele team heb. Ik ben natuurlijk ook al twee jaar lang reservecoureur voor Williams naast mijn rol bij Mercedes, dus dan bouw je automatisch een band op. In dat opzicht hebben we altijd goede gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk is dit de beste optie voor mij richting de toekomst." Is dat niet lastig gezien de vriendschap met Capito, die De Vries ook graag wilde hebben? "Nee, op zich niet. We zijn altijd eerlijk geweest en uiteindelijk moet ik kijken wat voor mezelf het beste is. Bij Williams zijn ze professioneel genoeg om dat te waarderen en uiteindelijk is onze relatie nog steeds goed."

Wat betreft de Formule 1-test bij Alpine blijkt de vork anders in de steel te zitten dan gedacht. De test in Hongarije is in de berichtgeving aan zijn sensationele invalbeurt in Monza gekoppeld, maar dat is volgens De Vries niet correct. "De test met Alpine hadden we al ver voor Monza gepland. Jullie hebben daar misschien andere interpretaties van gehad, maar in werkelijkheid ben ik voor Spa al naar Alpine geweest voor een simulatorsessie. Ik ben vooral dankbaar voor die kans, omdat ik dit jaar veel verschillende F1-auto's hebben mogen testen. De testdag was vrij kort, maar ging wel goed en de Hungaroring is sowieso één van mijn favoriete circuits. Om daar met een Formule 1-auto te rijden, is altijd goed. Alpine is onderdeel van mijn gesprekken geweest sinds Fernando zijn vertrek naar Aston bekendmaakte, maar nogmaals: uiteindelijk is het meest logische besluit het beste besluit gebleken", duidt hij op zijn keuze voor AlphaTauri en het gesprek met Helmut Marko in Graz.