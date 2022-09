De Vries is bereid om te wachten op F1: "Vind dat ik een kans verdien"

Als Nyck de Vries na afloop van zijn derde F1-training dit jaar plaatsneemt in de Aston Martin-hospitality voor de nababbel met pers, gaat het niet zozeer over zijn rondjes in Monza als wel over zijn toekomstkansen. "Ik dacht dat we over de training zouden praten, maar jullie gaan er meteen behoorlijk in", lacht de Friese rijder. Zelf begrijpt hij echter ook wel dat zijn positie in het silly season het voornaamste onderwerp van gesprek is. De naam van De Vries gaat immers rond in de paddock en wordt vooral in verband gebracht met het nog vacante Williams-zitje naast Alexander Albon.

De Vries verdient volwaardige kans in F1

"Het silly season van dit jaar verandert nog sneller dan de koers van crypto", grapt De Vries. "In de Formule 1 betekent het dat ik mijn kans op een zitje niet in eigen hand heb, het hangt met zoveel verschillende dingen samen. Doordat ik hier in de paddock als reservecoureur ben en vrije trainingen doe, praat ik natuurlijk wel met allerlei mensen, maar uiteindelijk is het niet mijn beslissing om mezelf een zitje te geven. Natuurlijk praat ik over de stoeltjes die nog beschikbaar zijn, maar ik ga helaas niet over de line-up." Waar De Vries zegt dat hij praat met teams, is het opvallend dat hij die gesprekken zelf voert. Gevraagd wie zijn belangen behartigt, is het antwoord vrij duidelijk: "Ikzelf! Ik ben daar min of meer ingerold. Het was niet echt een bewuste keuze, maar is gaandeweg zo ontstaan. Mercedes is natuurlijk erg ondersteunend, maar in essentie heb ik geen manager."

Het betekent dat De Vries zelf alle afwegingen maakt en zonder tussenpersoon ook precies weet wat er speelt. De vrije trainingen die hij dit jaar afwerkt, zouden de gesprekken iets makkelijker kunnen maken, maar zo kijkt de coureur uit Sneek er persoonlijk niet naar. "Ik hoef mezelf niet echt te verkopen in die vrije trainingen. Ik heb namelijk al wel bepaalde dingen gewonnen, F1-programma's afgewerkt en zou volgens mij niet misstaan op deze grid. Ik denk zelf dat ik wel een kans verdien, maar ja, het gaat niet altijd om wat je hebt laten zien. Het momentum moet goed zijn en de timing moet ook kloppen. Het gaat er in deze wereld niet alleen om wat je in het verleden hebt gepresteerd."

De Vries kan wachten: "Heb in WEC en Formule E al wel wat laten zien"

Het lastige is dat de F1-kansen van De Vries met externe factoren samenhangen. Of Colton Herta een superlicentie kan krijgen, heeft effect op wat Pierre Gasly doet en waar Mick Schumacher al dan niet belandt. De beschikbaarheid van andere coureurs heeft invloed op De Vries, waardoor er sprake is van een domino-effect. Het vallen van de steentjes kost tijd, maar in die tijd verdwijnen wellicht ook interessante opties in het WEC en de Formule E. "Ik ben verstandig genoeg om te beoordelen hoe reëel bepaalde mogelijkheden zijn", reageert hij op een vraag van Motorsport.com. "Je kunt de toekomst niet op hoop bouwen en moet zelf inschatten wat het beste is voor de lange termijn, maar dat punt heb ik nog niet bereikt."

Daarnaast denkt De Vries dat bepaalde partijen in het WEC en de Formule E bereid zijn om op hem te wachten. "Gelukkig heb ik zowel in de Formule E als in het enduranceracen al een reputatie op kunnen bouwen. In de Formule E heb ik vorig jaar natuurlijk de titel gewonnen en mijn twee deelnames aan Le Mans zijn ook best goed geweest qua gemiddelde rondetijden. In dat opzicht zit ik wel in een goede positie en zal de tijd mij in een bepaalde richting sturen."

