Nyck de Vries ving de race in Jeddah als achttiende aan en kwam in de beginfase al snel twaalfde te liggen. Tijdens de safety car - veroorzaakt door de uitvalbeurt van Lance Stroll - dook ook de Nederlander naar binnen en vervolgde zijn weg op de hardste band. Hij verloor vervolgens een plek aan Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu, die op mediums in de rondte ging. In de slotfase stuitte de AlphaTauri-coureur op Logan Sargeant en ging op een gegeven moment in de laatste bocht prachtig voorbij aan de Amerikaanse Williams-rijder. Vervolgens opende De Vries vanaf P14 de jacht op Zhou, maar die bleef net buiten bereik. Met een verschil van anderhalve seconde kwam de Nederlander als veertiende over de meet, drie plekken achter teamgenoot Yuki Tsunoda.

"Ik vond dat ik niet voldoende kon aanvallen", opent hij bij Viaplay. "Op zich was de snelheid niet slecht, maar ik kon niet snel genoeg mijn posities pakken. Vervolgens zit je vast in vuile lucht en dan is het zo moeilijk om momentum te pakken. Williams en Haas hebben beide een hoge snelheid op de rechte stukken. Dan is het extreem moeilijk om ze voorbij te komen. Na de safety car stond ik op de harde band, maar het opwarmen ging te langzaam. Ik verloor het in de eerste paar ronden van de stint en dat kwam mij duur te staan. Daarna duurt het gewoon heel lang om er voorbij te komen. Toen ik in de laatste tien, dertien ronden vrij baan had en het gat naar Zhou dichtte, vond ik dat de pace vrij sterk was. Maar als je binnen anderhalve seconde komt, dan loop je tegen een muur op. Weer een race uitgereden en veel geleerd, maar ik moet nog wel iets meer kunnen aanvallen."

Dat aanvallen deed de 28-jarige rijder in ieder geval wel bij die andere F1-rookie: Sargeant. "Hun topsnelheid is met DRS ongeveer zes kilometer per uur hoger dan die van ons", vervolgt De Vries, die daarna de inhaalactie analyseert. "Je moet wel echt diep remmen. Gelukkig gaf hij mij de ruimte. Het is zo'n brede bocht, dus van buitenaf geeft het een beetje een vertekenend beeld. Ik was wel committed. Ik wou niet dat 'ie nog onderdoor kon steken, dus ik wilde hem in het midden van de bocht treffen."

De tweede race bij AlphaTauri zit erop. Net als in Bahrein werd de Nederlander ook in Jeddah veertiende. Op de vraag of de coureur uit Uitwellingerga een abonnement heeft op die positie, antwoordt hij: "Ik hoop het niet. Maar het is de tweede wedstrijd van het seizoen. Het was met name een hele warme wedstrijd. Ik ben benieuwd naar Melbourne", waarna hij terugblikt op het verloop van zijn tweede weekend. "Het gevoel is dat ik continu kleine stapjes blijf maken en progressie boek. Ik vond eigenlijk het hele weekend, tot aan de kwalificatie, een stapje beter dan Bahrein. En qua race pace had ik hier het gevoel dat ik iets meer kon dan in Bahrein. Alleen er waren ook fases dat ik nog niet sterk genoeg was."

Video: Nyck de Vries gaat voorbij aan Logan Sargeant in Jeddah