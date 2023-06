Wat betreft de snelheid heeft Nyck de Vries opnieuw een goed weekend achter de rug. Twee spins aan het begin van de kwalificatie betekenden echter dat hij in Q2 geen nieuwe banden meer had en genoegen moest nemen met de veertiende startplek. En op diezelfde positie zou De Vries de race ook finishen, ondanks dat hij de snelheid leek te hebben om verder naar voren te eindigen.

De Vries kwam na de start echter klem te zitten. “Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik in de eerste ronde zoveel terrein verloor”, laat hij na de race aan onder andere Motorsport.com weten. “Ik had een goede start maar iedereen aan de binnenkant leek plekken te verliezen, terwijl iedereen aan de buitenkant veel posities won. Ik zat gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek.”

“Ik pakte in het begin nog drie posities terug in de DRS-trein, waarna we voor mijn gevoel een beetje vast kwamen te zitten”, vervolgt de Fries. “Ik probeerde voor de undercut te gaan en was constant met Kevin Magnussen aan het vechten. Ik slaagde er niet in om hem voorbij te komen. Zijn rechtelijnsnelheid was heel sterk. Het is dus wat frustrerend dat ik aan het begin te veel terrein heb verloren. Op de medium band voelde de auto goed aan en kon ik een goede pace neerzetten, waardoor ik een solide laatste stint had. Dus de race kende zeker een paar positieve punten, maar het was gewoon jammer van het begin. Als ik het weekend als geheel bekijk, hebben we echter wel weer een stap vooruit gezet.”

Of er sprake is van een gemiste kans in Spanje? De Vries: “Elk weekend is een kans op punten. Dus als we een race geen punten scoren, dan is dat automatisch een gemiste kans. Maar vandaag draaide het vooral om die eerste ronde, waarin ik drie of vier posities verloor. Ik stond recht achter Pierre [Gasly] op de grid en reed na de eerste ronde ook achter hem. Het lijkt er dus echt op dat mijn hele rij gewoon klem kwam te zitten.”

‘Goede lijn doortrekken’

De snelheid van de AT04 leek afgelopen weekend redelijk voor elkaar te zijn, waarmee er goede vooruitgang is geboekt ten opzichte van de start van het F1-seizoen. Gevraagd of het qua snelheid het beste weekend tot dusver was, antwoordt De Vries: “Ja, dat denk ik wel. Vanaf het eerste moment waren we competitief. Ik ben erg tevreden met het werk dat het team heeft gedaan. We lijken dichter en dichter bij de top-tien te komen, dus ik hoop dat we deze lijn kunnen doortrekken. Ik hoop dat we voort kunnen bouwen op de twee goede weken die achter ons liggen en dat we onszelf in een positie kunnen brengen dat we kunnen profiteren van eventuele kansen.”

Ook over zijn eigen presteren is De Vries eveneens te spreken. “Zeker, al zijn er achteraf altijd nog genoeg dingen die je beter had willen doen. Zo hadden we zaterdag de snelheid om voor een betere startpositie te vechten. Ik denk dat de sleutel bij mij vooral ligt in consistenter worden en over het geheel genomen iets competitiever worden. En dan komen de betere resultaten vanzelf.”

Video: Nyck de Vries blikt terug op de GP van Spanje