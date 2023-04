Na een tegenvallende seizoensstart heeft AlphaTauri een gemodificeerde vloer en een nieuwe diffuser meegenomen naar Melbourne, waar dit weekend de derde race van het seizoen plaatsvindt. Nyck de Vries, die dit weekend voor het eerst in Australië rijdt, stuurde de aangepaste AT04 tijdens de eerste training naar een bemoedigende veertiende tijd. Tijdens de door regen geplaagde tweede oefensessie bleef hij steken op P17.

Gevraagd of het al met al een positieve dag was, laat De Vries nadien aan onder andere Motorsport.com weten: “Ja, met name de eerste training was goed. Voor de tweede training hadden we behoorlijk wat dingen aan de auto veranderd om beter te kunnen begrijpen wat onze nieuwe onderdelen doen. We hebben vanavond flink wat te analyseren en te puzzelen om te zien of ze leveren wat we ervan verwacht hadden, hoe we alles samen kunnen brengen en hoe we er het maximale uit kunnen halen voor de derde training en kwalificatie.”

Tijdens de tweede oefensessie in Melbourne kon er maar even over een droge baan worden gereden, doordat er zich al snel een bui aandiende. De Vries: “De sessie in de middag was uiteraard vrij kort, waarbij we ook nog last hadden van een klein mechanisch probleem rechtsachter. Het kostte te veel tijd om dat tijdens de sessie te repareren, dus dat moet nog even worden uitgezocht en worden verholpen.” Zorgen voor de rest van het weekend zijn er niet. “Ik verwacht niet dat het heel dramatisch is, maar het moet wel even worden opgelost”, aldus De Vries.

Wat de aerodynamische updates het team van AlphaTauri precies kunnen brengen, zegt De Vries nog niet te weten. “Er zijn nog vrij veel dingen onduidelijk voor ons op dit moment“, merkt hij over de nieuwe onderdelen op. “We zullen vanavond door alle data moeten gaan en moeten kijken hoe we er het meeste uit kunnen halen en of ze brengen wat we ervan gehoopt hadden.”

De Vries rijdt dit weekend zogezegd voor het eerst over het circuit van Albert Park. Op de vraag in hoeverre het vervelend is dat er dan ook nog een probleem is met de auto, antwoordt hij voor de camera van Viaplay: “Dat is niet ideaal, al heb ik volgens mij niet heel veel gemist, doordat er natuurlijk regen kwam. Ik ben wel wat baantijd misgelopen, maar ik denk persoonlijk dat het geen heel waardevolle track time was, omdat het de rest van het weekend naar verwachting droog zal zijn. Ik maak me dus niet al te veel zorgen.”

Video: Yuki Tsunoda beleeft een flink moment tijdens de eerste training in Melbourne