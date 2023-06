Het weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya begon uitstekend voor Nyck de Vries. Hij wist met de AlphaTauri AT04 de vierde tijd te noteren in VT1, al gaf hij na de vrijdagtrainingen al aan dat dat geen representatief resultaat was. De tweede vrije training leek hij een stap terug te zetten met de zestiende tijd, maar de twaalfde tijd in de derde vrije training bood weer hoop op een plek in Q2 en mogelijk zelfs Q3.

Dat laatste zat er uiteindelijk niet in. De Vries spinde tot twee keer toe in Q1, toen de baan op sommige plekken nog vochtig was. Pijnpunt was bocht 11, waar hij twee keer laat op de exit de controle verloor. De Pirelli-banden konden die spins niet waarderen, met als gevolg dat De Vries wel een plek in Q2 bemachtigde, maar daar niet op een nieuwe set banden kon strijden voor een plek in Q3. Hij moest genoegen nemen met de veertiende tijd.

"Ik ben een klein beetje teleurgesteld", geeft De Vries toe. "Ik kijk met gemengde gevoelens terug op dit resultaat, aangezien we een competitief weekend hebben gehad – van de eerste vrije training tot aan de kwalificatie. Maar dankzij mijn twee spins op de exit van bocht 11 verspilde ik te veel banden en had ik niet meer genoeg over voor Q2. Dat ontnam ons alle realistische kansen om voor een betere kwalificatiepositie te gaan. Ik ben daar teleurgesteld over. Ik heb het gevoel dat we een goed weekend hebben gehad waarin we competitief waren in alle sessies. Maar dit ontnam ons de kansen."

Na zijn tweede spin in bocht 11 vroeg De Vries zich op de boordradio hardop af wat hij fout deed. "Dat ging over de exit van bocht 11", verklaart de Nederlander. "Ik spinde er twee keer. Het was er vochtig, maar je kon het niet zien. Het was onzichtbaar. Ik zag dat de baan overal droog was, daarom pushte ik ook. Maar tot twee keer toe verloor ik heel laat op de exit de controle. Ik begreep gewoon niet wat daar gebeurde." Het team heeft hem geen uitleg kunnen geven over de spins, waar volgens De Vries een simpele verklaring voor is. "Als het onzichtbaar is, is het lastig om aan te wijzen. Het was duidelijk dat de grip slecht was, aangezien ik er twee keer was gespind. In mijn derde poging deed ik het rustig aan en shortshifte ik om nog een spin te voorkomen."

De Vries zal van de veertiende plek aan de Grand Prix van Spanje beginnen. Hij vindt het lastig om een voorspelling te doen, mede door de voorspelde regen die wel eens tijdens de race zou kunnen vallen. "Ik weet het niet. Ik zeg niet dat we in Q3 hadden moeten staan, maar rond de top-twaalf was realistisch geweest met een nieuwe set banden. Ik weet niet of het morgen gaat regenen of niet. Het wordt een lange race met bandenslijtage en mogelijk wat regen. We moeten de auto gewoon op de baan houden en de kansen aangrijpen wanneer ze zich voordoen."

Video: De tweede spin van Nyck de Vries in bocht 11 tijdens Q1 in Spanje