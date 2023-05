De vrijdag in Miami begon allesbehalve optimaal voor Nyck de Vries. Hij verloor in de eerste vrije training de achterkant in bocht 12 en moest even tegen het verkeer in om de auto weer de juiste richting in te sturen. Hij reed die sessie maar tien ronden en stond helemaal onderaan. In de tweede training bracht hij de negentiende tijd op de klokken en in de zaterdagochtendtraining was het opnieuw de laatste tijd. Kortom, alles wees erop dat hij het lastig zou krijgen om door te gaan naar Q2, wat na de vrijdagtrainingen zijn doel was.

Het Miami International Autodrome werd elke sessie en elke ronde beter, waardoor De Vries toch een kans zag om met een perfect getimede run een rondetijd te noteren die goed genoeg was voor een plek in Q2. Dat was ook meteen het maximaal haalbare, aangezien de Nederlander in Q2 langzamer was dan in Q1 en genoegen moest nemen met de vijftiende tijd. Dit resultaat is voor hem toch een opsteker, aangezien hij teamgenoot Yuki Tsunoda aftroefde en zo de slechte nasmaak van het weekend in Baku al deels wegspoelde.

"Sinds Jeddah was naar mijn mening de performance wel goed, maar het moest samenvallen", zegt De Vries na de kwalificatie in Miami. "Het zit gewoon heel erg dicht bij elkaar, het kan makkelijk de ene of de andere kant op vallen. Vandaag was het een betere dag, maar als team hopen we natuurlijk verder naar voren te zitten dan waar we nu staan."

Daarom heerst nu nog geen al te grote tevredenheid bij AlphaTauri, maar De Vries is blij dat hij na de lastige vrijdag kon terugslaan. "Tevreden zijn we natuurlijk nooit, maar we mogen wel content zijn met de progressie die we hebben kunnen maken, van gisteren tot vandaag en vanochtend", doelt hij op de stap vooruit die goed genoeg was voor een plek in Q2. "Het was zeker niet vanzelfsprekend, we hebben echt wel dingen moeten veranderen en zoeken om de performance te vinden."

In Miami is De Vries al gespot in gesprek met Red Bull-adviseur Helmut Marko. Na zijn moeizame start in de Formule 1 deed dat uiteraard geruchten aanwakkeren, maar De Vries benadrukt dat het vooral vriendelijke gesprekken zijn. "We zien elkaar vaker gedurende het weekend en dan hebben we het natuurlijk over hoe de dingen gaan, en gewoon een beetje bijkletsen", legt De Vries uit.

Het was de afgelopen dagen mooi weer in Miami, met temperaturen van rond de 28 graden en genoeg zon. Dat zou zondag zomaar anders kunnen zijn, aangezien de temperaturen dan iets dalen en er kans is op een bui. Of De Vries dat zou verwelkomen? "Van mij mag het regenen. Meer kansen."

Video: Het einde van Q1, waarin De Vries naar een plek in Q2 snelt