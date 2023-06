De Vries tevreden over eerste kennismaking met circuit in Montreal

De Nederlander was tijdens de eerste training bezig aan zijn tweede ronde toen de rode vlag moest worden uitgehangen voor Pierre Gasly, die met een probleem met de aandrijfas was stilgevallen. Vervolgens werkten de vaste camera’s die door de racedirectie gebruikt worden niet naar behoren, waardoor er gedurende de rest van de sessie niet meer gereden kon worden. De tweede training werd met een half uur verlengd, wat met name voor rookies Nyck de Vries en Logan Sargeant bijzonder welkom was. De coureur uit Uitwellingerga ging in de negentig minuten sessie 38 keer de baan rond en klokte daarbij de zestiende tijd.

“Het was volgens mij een uitdagende dag voor iedereen”, vertelde De Vries na zijn eerste kennismaking met het circuit in Montreal. “De eerste training werd verstoord, waardoor we ons programma voor de middag moesten aanpassen. Maar ik heb niettemin nog wel genoeg ronden kunnen rijden om op snelheid te komen op deze baan. Op zaterdag krijgen we te maken met andere omstandigheden. Voor die dag wordt er regen voorspeld. We hebben dus nog veel werk te doen.”

Het Circuit Gilles Villeneuve vereist wel enige gewenning, laat De Vries weten. “Deze baan is behoorlijk anders dan Barcelona. Het is hier veel hobbeliger, smaller en er is minder grip. Ik zal eraan moeten wennen en de noodzakelijke veranderingen moeten doorvoeren.” Wat de kwalificatie op zaterdag zal brengen, is mede door het weer nog een groot vraagteken. De Vries: “We hebben vrijdag niet veel ronden in de regen gereden, maar onder droge condities lijkt er al weinig grip te zijn, dus we zullen moeten zien hoe het gaat op een natte baan.”