Twee weken geleden eindigde Nyck de Vries als veertiende in zijn eerste optreden als Formule 1-coureur van AlphaTauri. Meteen na afloop vertelde hij al dat hij mogelijk twaalfde had kunnen worden, maar dat de beslissing om hem niet naar binnen te halen tijdens de VSC voor Charles Leclerc, niet goed voor hem had uitgepakt. De Italiaanse stal besloot op dat moment alleen Yuki Tsunoda te laten stoppen voor zachte banden. Inmiddels staat volgens De Vries als een paal boven water dat hij net als zijn Japanse teamgenoot een extra pitstop had moeten maken, zodat hij net als de concurrentie zachte banden onder zijn auto had gehad voor de slotfase van de Grand Prix, in plaats van dat hij op oudere harde banden naar de finish moest rijden.

“Ik ben er heilig van overtuigd dat het beter was geweest om beide wagens naar binnen te halen”, zegt De Vries aan de vooravond van het raceweekend in Saudi-Arabië tegen onder andere Motorsport.com. “We hebben ook bewijs dat dat veel beter zou zijn zijn geweest. Maar zo leren we elke dag bij. We vormen een team en hebben die beslissing destijds met elkaar genomen. Het is nu belangrijk dat we als team hiervan leren en begrijpen waarom we op dat moment anders tegen de situatie aankeken dan de concurrentie.”

AT04 een verbetering ten opzichte van 2022-auto

Al met al was het een teleurstellende seizoensstart voor AlphaTauri in Bahrein, al merkte De Vries daar al op dat het circuit bij Sakhir een vreemde eend in de bijt is als het gaat om de eigenschappen van die baan. Zo is het asfalt in Bahrein bijzonder ruw. De Vries sprak eerder in de week al de hoop uit dat de baan in Jeddah beter bij het pakket van AlphaTauri past. “We zijn nog maar op één circuit geweest”, benadrukt hij op donderdag. “We hebben nog niet gezien hoe onze auto het op andere typen circuits doet. Bahrein is een vrij unieke baan als je het hebt over het baanoppervlak en de bandenslijtage. Daarnaast ligt het accent daar vooral op langzame bochten en minder op het snelle werk. De baan waar we nu zijn, bevindt zich bijna aan de andere kant van het spectrum: het asfalt is veel nieuwer, er is minder bandendegradatie en de bochten zijn veel sneller. Het zal voor ons goed zijn om te zien hoe we het hier doen in vergelijking met Bahrein.”

Volgens De Vries heeft het team afgelopen winter zeker vooruitgang geboekt met de wagen. “Maar of je een stap vooruit maakt, hangt af van wat de concurrentie heeft gedaan”, weet De Vries. “Als anderen meer progressie hebben gemaakt dan wij, dan is de vooruitgang die wij hebben geboekt niet voldoende geweest. Maar het is aan de vroege kant om het hier al over te hebben. Laten we afwachten hoe het dit weekend gaat. We hopen dat deze baan ons pakket iets beter ligt, al willen we niet te veel op de zaken vooruit lopen, omdat we simpelweg niet weten wat we gaan zien en het zo dicht bij elkaar zit in het middenveld dat het makkelijk een andere kant kan opgaan.”

