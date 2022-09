Nyck de Vries: Superlicentieregels F1 moeten worden nageleefd

Volgens de laatste berichten is Colton Herta in beeld voor een zitje bij AlphaTauri. De Amerikaan zou de plek kunnen innemen van Pierre Gasly, die in de belangstelling staat van Alpine, nu het team volgend seizoen niet over Oscar Piastri kan beschikken. Er is echter één probleem: Herta heeft niet voldoende punten voor een superlicentie.

Voor een superlicentie heeft een coureur 40 punten nodig, maar de 22-jarige coureur uit Californië komt op basis van zijn eindklasseringen in de IndyCar Series in de voorbije seizoenen niet verder dan 32. Doordat een vrije training in de Formule 1 ook een punt oplevert, zou het totaal van Herta nog verder kunnen worden opgekrikt. Maar ook dan beschikt de huidige nummer acht in het IndyCar-kampioenschap aan het einde van het jaar waarschijnlijk niet over genoeg punten.

De FIA is momenteel aan het kijken of het mogelijk is om Herta op grond van force majeure een superlicentie te geven. Verschillende teambazen én Formule 1 CEO Stefano Domenicali hebben echter laten weten dat zij daar geen voorstander van zouden zijn. Regels zijn regels en het superlicentiesysteem is niet voor niets ingevoerd, zo vinden zij.

Ook Nyck de Vries, die eveneens geldt als kandidaat voor een plekje op de Formule 1-grid van 2023, zou het niet terecht vinden als een coureur een superlicentie zou krijgen terwijl zijn resultaten in de afgelopen jaren niet toereikend zijn gebleken. De test- en reservecoureur van Mercedes heeft zelf meer dan genoeg punten voor een licentie, mede dankzij zijn titels in de Formule E en Formule 2. Op de vraag van Motorsport.com of het frustrerend zou zijn als iemand met onvoldoende punten een licentie zou krijgen, antwoordt De Vries: “Ik vind dat de regels die hiervoor in het leven zijn geroepen, gewoon moeten worden nageleefd. Want los van dat het frustrerend is, is het denk ik ook slecht voor het systeem. Het zou een nadelig effect kunnen hebben op de Formule 2 en Formule 3, want als je elders makkelijker punten kan scoren, dan krijg je dat coureurs naar andere kampioenschappen uitwijken. Dan kiest een rijder bijvoorbeeld eerder voor de Indy Lights, waarin maar een stuk of twaalf auto’s rijden.”

“Persoonlijk ben ik van mening dat je je aan de regels moet houden en geen uitzonderingen moet maken in dit soort situaties”, herhaalt De Vries. “Er zijn genoeg rijders met een superlicentie om uit te kiezen. En als ze die richting inslaan en uitzonderingen beginnen te maken, waar houdt het dan op? Dan kloppen er straks natuurlijk veel meer coureurs bij de FIA aan die vinden dat ze dispensatie verdienen.”

Groot schaakspel

De Vries is zelf in de running voor een zitje bij Williams. De 27-jarige coureur reed eerder dit jaar een vrije training voor het team uit Grove en afgelopen weekend in Zandvoort verklaarde teambaas Jost Capito dat De Vries ‘absoluut’ een plek in de Formule 1 verdient. Gevraagd hoe het er momenteel voor staat met zijn kansen op een F1-zitje, reageert De Vries: “Heel eerlijk, ik kan het niet inschatten. Omdat het buiten mijn macht ligt. Ik ben uiteindelijk natuurlijk niet degene die deze beslissing neemt.”

Een andere naam die in verband wordt gebracht met het tweede Williams-stoeltje is Logan Sargeant. De Amerikaan staat momenteel derde in het Formule 2-kampioenschap en maakt later dit jaar zijn debuut in een vrije training bij de Formule 1-race in Austin. Of De Vries Williams als zijn laatste kans ziet op een F1-avontuur in 2023? “Dat weet ik niet. Er gebeurt een hoop, en er is veel ruis op de lijn in de hele situatie omtrent Piastri, Alpine, Gasly en Herta. Daar is zo’n groot domino-effect in gang gezet. Het is onmogelijk om te zien waar het naartoe leidt. Datzelfde geldt voor eventuele andere kansen in de Formule 1. Zo gaat Haas misschien niet verder met Mick Schumacher, waardoor Mick op de markt zou komen en er een plekje vrij zou komen bij Haas. Zouden zij dan overwegen om Antonio Giovinazzi weer een kans te geven? Ik weet het niet.”

“Het is zo’n groot schaakspel”, omschrijft De Vries, die aanstaande vrijdag voor Aston Martin in actie komt tijdens VT1, de rijdersmarkt voor 2023. “Natuurlijk probeer je het in je hoofd te spelen en te kijken waarop het zou kunnen uitdraaien. Maar uiteindelijk is dat verspilde tijd, want je hebt het niet in eigen hand. Het enige wat je kunt doen, is je werk goed doen, aanwezig zijn en afwachten.”

Geen deadline

Dat laatste kan natuurlijk ook weer niet tot in het oneindige. De Vries: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik straks met lege handen sta, als er zich geen Formule 1-kans voordoet. Maar ik denk dat ik in dat opzicht wel in een goede positie zit. Daar maak ik me dus niet zo’n zorgen om. En eigenlijk maak ik me sowieso geen zorgen. Het komt zoals het komt. De tijd zal het leren en we komen er vanzelf achter.” Een harde deadline heeft De Vries niet. “Nee. Ik wacht af en zie wel hoe dit zich verder ontwikkelt. Ik zet mijn kansen voor de lange termijn natuurlijk niet op het spel door te blijven hopen op iets wat misschien niet komt. Maar in dit stadium heeft het geen zin om me druk te maken, want ik kan het toch niet invloeden.” Om daarna af te sluiten met een glimlach: “Meer kan ik er ook niet over zeggen, want dat is de realiteit.”