Mazepin niet bewust door Mercedes gepasseerd voor rookietest

Mazepin kreeg deze week de halve Formule 1 over zich heen toen een video opdook waarin hij een vrouw onzedelijk betastte. Dat gebeurde enkele dagen nadat hij door Haas was aangekondigd als coureur voor 2021. Haas reageerde door z’n afkeer uit te spreken en de zaak ‘zeer serieus’ te noemen. De Rus zelf bood daarop zijn excuses aan.

Mazepin legde afgelopen seizoen een intensief traject af als testcoureur bij Mercedes en zou gezien zijn track record in aanmerking komen voor de Young Driver Test, maar Mercedes koos dus voor De Vries en Vandoorne. Volgens teambaas Wolff heeft het relletje rond Mazepin geen rol gespeeld bij die keuze. “We hebben een uitgebreid testprogramma [met Mazepin] gehad in een twee jaar oude auto”, aldus Wolff op Sky Sports F1. “Maar voor de Young Driver Test hebben we de afgelopen dagen besloten tot deze line-up. Het is goed om Stoffel en Nyck een kans te geven. Ze zijn de vaste coureurs van ons Formule E-team en hebben prima werk geleverd. En ook omdat Stoffel vorige week [in Bahrein als vervanger Lewis Hamilton] niet in de auto zat, leek het ons zinvol om de twee in de wagen te zetten. Het heeft dus niets met de acties [van Mazepin] te maken. Het belangrijkste is dat we iets van deze test leren.”

De test betekent voor De Vries zijn debuut in een Formule 1-wagen. De Nederlander werd in 2019 kampioen in de Formule 2, maar waar jaargenoten Nicholas Latifi, Nikita Mazepin en Mick Schumacher wel doorstroomden naar de Formule 1, lukte dat De Vries niet. Wel werd hij opgepikt door Mercedes dat hem een stoeltje gaf in het Formule E-team. Volgens De Vries komt met de F1-test "een droom uit."