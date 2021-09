De Vries spreekt zich uit over Formule 1 in 2022

Antonio Giovinazzi is zelf ook nog in de running voor een nieuw contract, maar de Italiaan bewees zich afgelopen weekend in Rusland niet echt een goede dienst. Na sterke kwalificaties in Nederland en Italië (P7 en P10) was er in Sochi een flinke tegenvaller. Na een harde crash in de vrije training kwam de Italiaan in de kwalificatie niet verder dan P18 en uiteindelijk finishte hij de Russische Grand Prix op de zestiende plaats. Als verzachtende omstandigheid voor die uitslag moet worden gezegd dat Giovinazzi de hele race zonder radiocommunicatie zat. Maar echt om over naar huis te schrijven was het Russische resultaat niet en dat in een tijd waarin hij moet knokken voor lijfsbehoud en een nieuw contract.

Dat contract lijkt echter verder uit beeld dan ooit: de 22-jarige Formule 2-coureur Guanyu Zhou wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met het zitje bij Alfa Romeo, zeker nu men bij Alpine er geen bezwaar tegen heeft om de Chinese junior-coureur te laten gaan. Recent werd ook de naam Nyck de Vries veelvuldig in verband gebracht met het stoeltje bij Alfa, maar de laatste tijd is het wat stiller geworden rondom de Fries. In de Formule E-podcast van The Race werd hem nog maar eens gevraagd of hij nog in beeld is bij Alfa Romeo. De Vries had echter geen nieuws te melden. “Ten eerste ben ik natuurlijk zeer gevleid dat mijn naam gelinkt wordt aan een aantal Formule 1-teams en dat mijn naam recent veel in de publiciteit is geweest. Ik ben ook zeer vereerd met de woorden die vooral Toto Wolff heeft gesproken, maar uiteindelijk ben ik me er terdege van bewust dat in deze wereld de zaken heel snel kunnen veranderen.”

“Ik ben een zeer realistisch persoon en ik concentreer me altijd op de taken van vandaag en dat is waar mijn focus ligt", zei De Vries. "Wat de toekomst zal brengen? Ik heb geen idee, de zaken veranderen snel en om mijn kansen te verdienen en deuren te doen openen, moet ik blijven presteren. Dat is waar mijn focus en passie ligt en wat alle geruchten betreft: dat is de media en ik heb jullie niets te vertellen, De tijd zal het leren.”

Eerder liet Alfa-teambaas Frederic Vasseur al weten dat het moeilijk zou zijn om De Vries – met zijn Mercedes-connecties – een plekje aan boord te geven van een team dat zo nauw verwant is aan Ferrari.