De Vries: Sfeer bij AlphaTauri niet veranderd na opmerking Tost

Twee weken geleden in Jeddah maakte Tost kenbaar geen vertrouwen meer te hebben in zijn engineers. “Gedurende de wintermaanden vertelden ze me dat de nieuwe auto fantastisch was en dat we enorme vooruitgang aan het boeken waren. Vervolgens kwamen we in Bahrein en waren we nergens”, zei de Oostenrijker. “Ik vertrouw ze niet meer. Ik kijk vanaf nu alleen nog naar de rondetijd, want dat is het enige dat telt.”

Dat Franz Tost openlijk afgaf op zijn engineers, viel niet bij iedereen in goede aarde. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg sprak bij Sky Sports zelfs van ‘slecht leiderschap’. “Waarom zou je publiekelijk roepen dat je je jongens niet meer vertrouwt? Ik vind dat afschuwelijk. Wat heb je eraan? Als je het dan zo graag wil zeggen, doe het dan intern. Maar zelfs dan is het niet goed om je eigen personeel te vertellen dat je ze niet meer vertrouwt. Zoiets doe je niet op de internationale tv. Het is niet goed." Volgens de Duitser zouden de woorden van Tost demotiverend kunnen werken.

“De vibe in het team is geweldig”, stelt Nyck de Vries in Melbourne, waar de Formule 1 komend weekend de derde race van het seizoen afwerkt. “Ik voel op dat vlak geen verandering nadat er bepaalde opmerkingen zijn gemaakt. Ik denk dat dingen ook een beetje uit hun verband worden gehaald. We krabben ons allemaal achter de oren als het gaat om onze huidige vorm en we willen allemaal net zo snel zijn als Red Bull, dat momenteel domineert. We zijn hard aan het werk om progressie te maken. Ik heb binnen het team dus geen verandering in de sfeer gemerkt. Ik ben erg blij met waar ik me nu bevind en ik weet zeker dat iedereen zal blijven pushen om naar voren te komen.”

Als hij daarna de vraag krijgt of Tost net zo streng is voor zijn coureurs als voor zijn engineers, kijkt De Vries met een glimlach naar Gasly, die naast hem zit in de persconferentie: “Ik denk dat Pierre die vraag beter kan beantwoorden dan ik, want ik heb daar nog niet zoveel ervaring mee!” Gasly droogjes: “Twee keer zo zwaar.”

De Vries hoopt dat AlphaTauri later in het jaar wel in de gelegenheid is om voor de punten mee te vechten. “We zijn competitief en willen verder naar voren op de grid staan”, aldus de 28-jarige coureur uit het Friese Uitwellingerga. “We hadden natuurlijk ook gehoopt dat we iets verder van voren zaten en voor de punten mee konden doen. Maar hopelijk weten we onszelf in de loop van het seizoen in die positie te brengen.”