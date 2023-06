Komend weekend vervolgt het Formule 1-seizoen 2023 zich op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Nyck de Vries kijkt uit naar de race in Spielberg, maar blikt eerst nog even terug op Canada. In die wedstrijd kwam het er niet uit voor de Nederlander en na een moment met Kevin Magnussen was zijn race in principe over. De AlphaTauri-coureur kwam als achttiende, en door twee uitvallers, als laatste over de meet. Desondanks genoot de Fries wel van het treffen in Montreal.

"Maar er was te weinig performance. Op alle vlakken was dit niet ons beste weekend", blikt hij terug. "Ik, maar ook mijn team, maakte niet altijd de beste calls en beslissingen. Dit zorgde vervolgens voor een niet-competitief weekend en geen enkel punt. Uiteraard was dat teleurstellend, maar we moeten vooruit kijken. De komende twee circuits ken ik. Daarnaast komen we op zowel de Red Bull Ring als Silverstone met updates. Daar kijken we naar uit en ik hoop op twee sterke Europese weekenden."

De eerste halte van de komende double header is dus Oostenrijk. Een baan waar De Vries al eerder racete. "Spielberg is een korte baan", vervolgt hij. "Het is veel lastiger dan het lijkt. Je kunt veel tijd verliezen door foutjes en het is een baan die lastig is voor de remmen. Het heeft veel lange rechte stukken, maar ook snelle bochten. Het vinden van performance is door de verschillende downforce niveaus niet makkelijk. Je wil iets meer vleugel, maar tegelijkertijd ook een pakket waarmee je kan racen en vechten. Dit gaat vaak samen met glijden, wat weer meer druk geeft op de banden. Het is wat dat betreft een lastigere baan dan het op papier lijkt."

De Red Bull Ring is tevens het decor van het tweede sprintraceweekend van 2023. Dit betekent dat alle F1-coureurs slechts één training de tijd krijgen om de juiste afstelling te vinden, alvorens er gekwalificeerd moet worden. "Je moet er dus meteen bovenop zitten. Ik vind het leuk en mooi dat er nog een extra race is. Het geeft je een eerste indruk over wat je zondag kan verwachten. Daarnaast is er meer actie, entertainment en show voor de fans." De Grand Prix van Oostenrijk wordt door het succes van Max Verstappen al jaren druk bezocht door de Nederlandse fans, iets waar De Vries ook van hoopt te genieten. "Het is natuurlijk ook een thuisrace voor de Red Bull-familie. Omdat er veel Nederlandse toeschouwers komen, gaan we een hoop oranje zien. Het wordt een leuk weekend en ik hoop iedereen trots te maken."