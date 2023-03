Helmut Marko positief over Nyck de Vries: Maar nu op performance richten

Nyck de Vries kon na de voorbereidingen op zijn eerste volledige Formule 1-seizoen al op complimenten rekenen. AlphaTauri-teambaas Franz Tost stelde dat de Nederlander na zijn eerste kennismaking met AlphaTauri tijdens de post season test in Abu Dhabi met een to do-list kwam en dat zijn technische feedback een wake-up call was voor het kleine Italiaanse team. Daarnaast prees Yuki Tsunoda de terugkoppeling van zijn nieuwe teamgenoot. Dit alles is volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko niet zo verwonderlijk door de eerdere werkzaamheden van de 28-jarige coureur.

"Nyck heeft een schat aan ervaring, ook al is hij officieel nog een rookie. Hij was nauw betrokken bij Mercedes en reed als derde coureur of als reservecoureur in nagenoeg al hun F1-auto's en die van de klantenteams. Hij heeft enorm veel kennis, maar dit is AlphaTauri en niet Mercedes. Qua budget en mankracht is dat niet vergelijkbaar", zegt de Oostenrijker tijdens een video-interview met de Duitse tak van Motorsport.com. De motorsportchef stelt dat de Nederlander met goede zaken op de proppen is gekomen, maar zich nu op zijn eigen performance moet richten. "Er waren zeker positieve dingen, maar ondertussen beseft hij zich ook dat dit een ander team is. Het is nu de bedoeling dat hij zich op zijn eigen performance richt." Marko blikt daarbij terug op de seizoensopener in Bahrein afgelopen zondag. "In de sectoren een en drie reed hij vergelijkbaar met Yuki, maar in sector twee verloor hij te veel, ook in de race. Hij moet een tandje bijzetten."

Motorsport.com-journalist Christian Nimmervoll sprak onlangs met Gerhard Berger over De Vries, die hem in karting als een exceptioneel talent zag, maar stelde dat zijn ontwikkeling in de single seaters nadien meer tijd vergde dan gedacht. "De Vries was een belofte met zijn ongelooflijke reeks aan successen in de karting. Maar hij nam vervolgens enkele verkeerde beslissingen, mede door verschillende managers", reageert Marko daarop. "Het geldt echter voor beide AlphaTauri-coureurs dat ze moeten bewijzen dat ze thuishoren in F1. De beste heeft waarschijnlijk ook de grootste kans om in F1 te blijven, dat geldt voor zowel Yuki als voor De Vries. Maar alsjeblieft, er is nog maar een race gereden. We moeten ook niet alles al willen weten voor de toekomst. Geef hem een kans. Zijn manier van werken is prima, evenals als zijn aanpak. Maar wat ik zei: hij moet nu gaan leveren."

De Vries naar Red Bull?

In het boek Max & Nyck vertelt Andrew Shovlin, technisch directeur van Mercedes, dat het hem niet zou verbazen als Nyck de Vries vanaf 2024 naast Max Verstappen bij Red Bull rijdt. Shovlin werkte een aantal jaren samen met de Nederlander, die als reservecoureur aan Mercedes verbonden was. “Ik ben ervan overtuigd dat Nyck het talent heeft om races te winnen als hij bij het juiste team met de juiste auto zit”, zegt de Brit in het boek. "En wellicht krijgen we er spijt van dat we hem laten gaan. Het zou me namelijk niets verbazen als hij in 2024 onze directe concurrent wordt bij het ‘grote’ Red Bull.”

Helmut Marko wil niet op die zaken vooruitlopen. Hoewel de Red Bull-adviseur zijn nieuwste aanwinst nog voordat hij een meter reed bij AlphaTauri bombardeerde tot teamleider, is de Oostenrijker van mening dat er heel wat moet gebeuren voordat De Vries naar Red Bull Racing gepromoveerd wordt. Op de vraag of dat mogelijk is zodra Sergio Perez' contract eind 2024 afloopt, antwoordt de man uit Graz namelijk: "In de Formule 1 blijven is eerst het uitgangspunt. Om een kandidaat te worden voor Red Bull moet er echt een buitengewone prestatie worden neergezet."