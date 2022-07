Nyck de Vries reageert op geruchten over F1-kans bij Aston Martin

Nyck de Vries is er inmiddels wel aan gewend: vragen over zijn toekomst en meer specifiek over een mogelijke promotie naar de Formule 1. Na zijn vrije training voor Mercedes in Paul Ricard liet de coureur uit Sneek nog met een lach aan de pers weten: "Ik neem jullie het zeker niet kwalijk dat jullie er steeds naar vragen. Vanuit jullie werk moeten jullie dat doen en dat respecteer ik natuurlijk." Toen was de blik nog vooral op Williams gericht. Dat team heeft de coureurs voor aankomend seizoen nog niet bevestigd en bovendien staat Nicholas Latifi al langere tijd onder druk.

Sinds donderdag is er een extra mogelijkheid ontstaan richting 2023 en wel bij Aston Martin, dat door de huidige motorendeal sowieso al een link met Mercedes heeft. Sebastian Vettel heeft zijn afscheid aangekondigd en dus is er een extra zitje te vergeven voor volgend jaar. Voorafgaand aan het Formule E-weekend in Londen laat de voornaamste vraag aan De Vries zich dan ook al raden: "Tja. Iedereen wil natuurlijk weten wat mijn toekomst brengt en of het afscheid van Seb kansen biedt voor mij. De realiteit is dat iedere jonge coureur hetzelfde doel heeft en dat is natuurlijk het halen van de Formule 1. Daardoor zijn we hier, om die droom in ieder geval na te jagen. Ik koester die droom nog steeds, al moet ik zeggen dat ik ook heel dankbaar ben voor wat ik momenteel in de Formule E mag doen", laat De Vries aan Motorsport.com weten.

Mercedes stopt na dit seizoen echter als fabrieksteam in de elektrische raceklasse, waardoor een eventuele opstap naar de Formule 1 als geroepen zou komen voor alle partijen. "De tijd zal het leren, de realiteit is dat ik momenteel nog niet weet waar mijn toekomst ligt. Wat ik wel weet, is dat de enige manier om verder te komen in mijn carrière is door te leveren op het circuit. Ik zal dan ook vooral proberen om dat te blijven doen."

Als er met een knipoog wordt gevraagd of de Nederlander wel van groen houdt en of die kleur hem goed staat, lacht De Vries: "Nou, eind vorig jaar heb ik een Mini Moke uit 1987 gekocht. Die heb ik opgeknapt en groen gemaakt. In dat opzicht heb ik absoluut niets tegen groen! Er was een tijd waarin geel een beetje het nieuwe goud was, maar volgens mij is groen nu wel een populaire kleur..."

Lees meer over de kandidaten voor het Aston Martin-zitje: Rijdersmarkt: De kandidaten voor het F1-stoeltje van Vettel bij Aston Martin