De Vries straalt na P9: “Dit voelt als een overwinning”

Na Carel Godin de Beaufort, Gijs van Lennep, Jos Verstappen, Christijan Albers en Max Verstappen is Nyck de Vries de zesde Nederlander die punten heeft gescoord in de Formule 1, maar hij is pas de eerste die dit bij zijn debuut voor elkaar heeft gekregen. Wat het extra knap maakt, is dat De Vries pas zaterdagochtend te horen kreeg dat hij de afwezige Alexander Albon mocht vervangen bij Williams.

Fysiek gezien was het een pittige zondagmiddag voor De Vries op het Autodromo Nazionale Monza. “In de uitloopronde kon ik mijn armen niet eens meer omhoog krijgen”, reageerde de coureur uit Sneek na afloop voor de camera van Viaplay. Maar het sportieve resultaat maakt alles goed. De Vries: “Het is een geweldig weekend geweest, zeker als je in acht neemt dat we pas anderhalf uur voor de derde vrije training te horen kregen dat ik zou gaan rijden. Het is allemaal in een flits voorbij gegaan, maar dat is misschien maar goed ook. Dan heb je geen tijd om na te denken en moet je gewoon met de flow meegaan en je werk doen. Ik ben heel trots en blij dat ik de kans met beide handen heb aangepakt en dat we bij mijn debuut zo’n sterke race en resultaat hebben neergezet.”

De Vries had zich als dertiende gekwalificeerd, maar schoof door alle gridstraffen van anderen op naar P8 op de startopstelling. Bij de start bleef hij uit de problemen en daarna reed hij een volwassen race. De Vries stevende af op de tiende plek, ondanks de druk van Guanyu Zhou. Het lukte hem de Alfa Romeo achter zich te houden en uiteindelijk schoof hij zelfs op naar P9 door het uitvallen van Daniel Ricciardo.

Qua bandenmanagement deed De Vries het ook goed. “Er zijn mensen die denken dat ik daar heel slecht in ben”, sneerde hij naar een aantal analisten. De Vries is vooral het team dankbaar. “Ik ben heel erg goed geholpen door het team, ze hebben me goede feedback gegeven. Van de eerste naar de tweede stint hebben we een kleine verandering gedaan en we hebben de tools in de auto goed gebruikt om de balans te beïnvloeden. Ik moest handelingen verrichten waarmee ik nog niet bekend was, dus ik vroeg regelmatig hoe ik iets moest doen en zij gaven mij dan instructies. Maar uiteindelijk is het mijn call om aan te voelen wat nodig is om de situatie te managen.”

Bij het verdedigen op Zhou won De Vries overigens nog wat tijd toen Verstappen beide coureurs op een ronde achterstand zette. “Dat gaf me een beetje ademruimte. Max en ik hadden gisteravond en vanochtend een beetje contact”, zei De Vries daarover. Hij deelde de vierde startrij met Verstappen, die als gevolg van een motorwissel was teruggezet naar P7. Vanaf die positie boekte de Red Bull-coureur alsnog een vrij eenvoudige zege. “Felicitaties aan hem voor nog een zege, maar deze voelt voor ons ook als een overwinning”, besloot een stralende De Vries.

Video: Boordradio Nyck de Vries na punten bij debuut