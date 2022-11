Nyck de Vries productief voor AlphaTauri, Leclerc P1 halverwege F1-bandentest

Als toetje van het Formule 1-seizoen, of misschien wel als eerste actiedag van 2023, mogen coureurs dinsdag nog eenmaal aan de bak. Het is de bandentest van Pirelli, al gaat het voor veel rijders om een eerste kennismaking met hun nieuwe werkgever. Zo heeft Nyck de Vries vanochtend zijn eerste ronden gedraaid bij AlphaTauri, stapte Fernando Alonso in bij Aston Martin en nam Pierre Gasly zijn plaats over bij Alpine. Logan Sargeant mag zich sinds gisteren officieel Formule 1-coureur noemen en mocht meteen bij Williams aan de bak, terwijl Nico Hülkenberg bij Haas achter het stuur is gekropen ter voorbereiding op zijn rentree in 2023.

Van al die mannen was Alonso om 9.00 uur lokale tijd als eerste op het asfalt te vinden. De Spanjaard reed in een Aston Martin zonder sponsoruitingen en geeft het stuur 's middags over aan Lance Stroll. Formule 2-kampioen Felipe Drugovich rijdt overigens de hele dag in de andere groene bolide. Bij Alonso zat de snelheid er vanaf de eerste meters goed in. De tweevoudig wereldkampioen maakte een klein uitstapje bij bocht dertien, maar zou in de eerste helft van de testdag voor de derde tijd tekenen. Ook Gasly, die zijn plaats dus innam bij Alpine, kwam voortvarend uit de startblokken met een vruchtbare sessie en P5.

Oscar Piastri en Hülkenberg kenden een stroever begin. In het geval van de Australiër kwam dat doordat zijn McLaren stilviel bij het uitkomen van bocht 7. Hettechnische probleem bleek gelukkig van korte duur, waardoor de veelbesproken Piastri alsnog tot vijftig ronden is gekomen. Dat zijn er negen meer dan Hülkenberg, die bij Haas ook met technische problemen te maken kreeg en bijna twee uur aan rijtijd heeft verloren.

De Vries prima uit startblokken, Perez de kilometervreter

Nyck de Vries kende op zijn beurt juist een prima vuurdoop bij AlphaTauri. De Nederlander was er ook vroeg bij om zijn eerste meters te draaien en zou zich een kilometervreter tonen. Op een kleine spin bij bocht 5 na verliepen de ochtenduren vlekkeloos. De Vries staat momenteel zestiende in de tijdenlijst met 1.27.696, maar dat is van ondergeschikt belang en hangt samen met welke compound op welk moment is gebruikt. Het belangrijkste voor De Vries is om te wennen aan zijn nieuwe team en om zoveel mogelijk meters te maken voor het echte werk in 2023. Dat laatste is tot dusver prima gelukt. De Friese rijder wist het Yas Marina Circuit tijdens de eerste helft van de testdag 68 keer te ronden. Doordat hij de hele dag voor zijn rekening neemt, komen daar nog meer omlopen bij.

De Vries is overigens nog niet de grootste kilometervreter van de ochtend. Die eer is weggelegd voor Sergio Perez. De Mexicaan mocht de eerste helft van de testdag voor zijn rekening nemen in de RB18, waarna Verstappen het stuur overneemt voor de laatste uren. Perez ging er dinsdagochtend nog even goed voor zitten en rondde het circuit van Abu Dhabi maar liefst 88 (!) keer. Even ter vergelijking: de race van afgelopen zondag telde 58 ronden. Perez zou uiteindelijk de vierde tijd op de klokken brengen, net achter Alonso. Helemaal bovenaan de tijdenlijst is Ferrari met twee auto's te vinden. Charles Leclerc tekent met 1.25.383 voor de toptijd tot dusver, rookie Robert Shwartzman sluit keurig aan als tweede aan - zeven tienden achter de runner-up uit het rijderskampioenschap.

Overzicht: de volledige tijdenlijst halverwege de sessie