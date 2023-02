Nyck de Vries spreekt van positieve eerste testdag in Bahrein

Nadat Nyck de Vries tijdens een filmdag op Misano al even kennis mocht maken met de AlphaTauri AT04, kon de Nederlander de auto waarmee hij zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 zal rijden, donderdag voor het eerst serieus de sporen geven. Nadat teamgenoot Yuki Tsunoda in de ochtend een begin had gemaakt aan de test, mocht de 28-jarige coureur uit Friesland in de middag aan de bak.

“We hadden een positieve dag qua betrouwbaarheid en uitvoering”, kijkt De Vries, wiens tijd een tiende sneller was dan die van Tsunoda, terug op de eerste dag van de test. “De omstandigheden waren behoorlijk uitdagend, met de hoge temperaturen en sterke wind, maar de situatie was voor iedereen gelijk. We hebben ons programma afgewerkt en zijn verder gegaan met het leren kennen van de auto en het verzamelen van zoveel mogelijk data.”

Tsunoda, die aan het einde van de dag vijftiende stond in de tijdentabel, voegt toe: “Het ging soepel. We hebben de doelen gehaald die we onszelf hadden gesteld en ik zat met een goed gevoel in de auto. Ik kan voelen dat we vooruitgang geboekt hebben met de wagen. We hebben een paar dingen gevonden die we moeten verbeteren om de balans beter te maken, maar er is veel potentie.”

Solide start

Technisch directeur Jody Egginton noemde het een ‘solide’ eerste dag. “Er waren geen problemen met de auto en doordat we maar één rode vlag hadden in de ochtend, konden we het merendeel van ons programma voltooien”, vertelt Egginton. “Het eerste deel van de ochtend stond in het teken van het uitvoeren van meerdere aero tests. Yuki reed hiervoor met rakes op de sidepods. De data die deze tests opleveren zijn erg belangrijk om de correlatie met de windtunnel goed te krijgen. Hierna ging Yuki aan de slag met verschillende testitems en de basisafstelling van de auto, alvorens het stuur over te geven aan Nyck voor de middag. Nyck ging verder met het testen van verschillende zaken, terwijl hij ondertussen waardevolle data vergaarde over de C2- en C3-band. Het is nog vroeg, maar over het geheel genomen zijn we tevreden met wat we vandaag geleerd hebben. We hebben een goed idee waar we nu op moeten focussen en zullen daar de komende twee dagen mee bezig gaan.”

Vrijdag neemt Tsunoda opnieuw de ochtendsessie voor zijn rekening bij AlphaTauri, waarna De Vries de AT04 tijdens het tweede deel van de dag mag besturen.

