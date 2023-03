Na het teleurstellende seizoen 2022 hoopte AlphaTauri met de AT04 op beterschap, maar dat zit er vooralsnog niet in. Het zusterteam van Red Bull heeft van de winter geen competitieve auto weten te bouwen, waardoor punten pakken zelfs een uitdaging is voor Nyck de Vries en Yuki Tsunoda. Teambaas Franz Tost maakte de stemming er niet beter op door te stellen dat hij zijn engineers niet meer vertrouwt, omdat zij hem een goede auto hadden beloofd maar die er dus niet is gekomen.

In de hoop de situatie ietwat te verbeteren, neemt AlphaTauri enkele updates mee naar Australië. De Vries tempert alvast de verwachtingen. "Het is onmogelijk te zeggen wat voor effect dit zal hebben, aangezien de andere teams ook pushen en ontwikkelen", zegt De Vries. "Het zal een continu proces zijn dat ons hopelijk in staat stelt om wat competitiever te zijn in het middenveld. Maar tot aan de kwalificatie zullen we dat niet weten."

"Natuurlijk kunnen we de auto zoals die is wel wat optimaliseren, maar het is ook een bewegend doelwit. Als je performance toevoegt aan de auto, moeten we misschien beoordelen of nadenken over hoe we de beste prestaties eruit halen, maar we hebben duidelijk wel meer downforce nodig dus we zullen zien wat deze update ons brengt."

Om zich voor te bereiden op de race in Melbourne, waar De Vries nog nooit eerder reed, heeft hij tijd doorgebracht in de simulator. De AlphaTauri-coureur vindt dat belangrijk en van toegevoegde waarde. "Na de race in Saudi-Arabië heb ik twee dagen in de simulator doorgebracht voor Australië", legt De Vries uit. "Ik zie daar de waarde wel van in als onderdeel van onze voorbereiding en daarmee hopelijk betere prestaties op de baan. Ik doe het met plezier, aangezien ik geloof dat dit ons uiteindelijk op de baan kan helpen en het is ook goed om je rijtechnieken- en vaardigheden te blijven oefenen."

"Ik ben nog nooit naar Melbourne of Australië geweest, dus dit wordt een compleet nieuwe ervaring voor mij", blikt De Vries vooruit op zijn eerste meters Down Under. "Ik kijk er zeer naar uit om naar de andere kant van de wereld te reizen om te zien hoe het daar is. Ik herinner me dat ik als kind naar de races in Melbourne keek, omdat dit voorheen de seizoensopening was. Ik stond dan erg vroeg op om naar de kwalificatie en race te kijken. Het is mooi om na al die jaren zelf naar Melbourne te reizen om daar te racen. Iedereen zegt mij dat dit een geweldige plaats is, dus ik wil het graag zelf ervaren."