De Vries optimistisch dat hij meer ‘goede dingen’ kan laten zien in F1

In de vorige race in Spanje vertrok Nyck de Vries als veertiende, waarna hij mede doordat hij klem kwam te zitten bij de start ook als veertiende aan de finish kwam. “We hadden een competitief en bemoedigend weekend in Barcelona”, begint De Vries tegenover de verzamelde pers in Montreal met een terugblik op de vorige race in Spanje. “We wisten alleen niet alle stukjes op hun plek te krijgen voor een klinkend resultaat. Maar ik denk dat ik gedurende het hele weekend wel veel potentie heb getoond.”

“Het helpt natuurlijk dat je het circuit kent”, vervolgt De Vries. “Monaco kende ik ook al, maar Monaco met een Formule 1-auto is wel even wat anders dan met een Formule E- of Formule 2-auto. Maar in Barcelona kwam ik redelijk goed uit de startblokken en daar hielp het wel echt dat ik de baan al kende.” In Montreal rijdt De Vries weer op een baan waarop hij nog niet heeft gereden. “Het is bovendien een vrij specifieke baan, doordat het heel hobbelig is en er veel gebruik wordt gemaakt van de kerbstones. Het is een mix van een stratencircuit en een permanente baan. Daarnaast is er een behoorlijk lang recht stuk. Dat alles samen maakt het een interessante combinatie.” Niettemin hoopt hij ook in Canada goed te starten op vrijdag. ”Ik voel me steeds comfortabeler in mijn omgeving. Ik hoop daardoor vaker een weekend zoals Barcelona te kunnen hebben. Ik verwacht dat ik meer goede dingen kan laten zien naarmate ik meer vertrouwd raak met alles om mij heen.”

De Vries liet eerder weten het gevoel te hebben dat AlphaTauri de top-tien aan het naderen is. “We hebben laten zien dat we dichter bij de top-tien aan het komen zijn”, benadrukt De Vries op de donderdag in Montreal. “Maar met het huidige middenveld kun je geen wonderen verwachten. Als team moeten we op onszelf focussen en als collectief moeten we ervoor zorgen dat we beter en consistent dichter bij de top-tien zitten, zodat we vervolgens kansen kunnen benutten wanneer die zich voordoen. Maar we moeten er niet op rekenen dat er vijf wagens voor ons uitvallen in de race. In Australië gebeurde dat, maar dat is een uitzondering tijdens een seizoen. Het is iets waar we op eigen kracht in moeten kunnen slagen, en ik denk dat we daarvoor de goede kant opgaan. Ik ben erg trots en tevreden op het werk dat het team tot dusver heeft gedaan.”

Updates helpen voor zelfvertrouwen

Het Circuit Gilles Villeneuve bevat de nodige langzame bochten. Deze vormden aan het begin van het Formule 1-seizoen nog een zwakke plek van AlphaTauri. Gevraagd of de auto op dat vlak beter is geworden, antwoordt De Vries: “Natuurlijk proberen we de ontwikkeling van de auto te richten op wat volgens ons onze zwakkere punten zijn, maar we moeten uiteindelijk over de gehele linie beter worden. In Monaco hadden we een degelijk weekend en daar heb je ook veel langzamere bochten. Het zit echter te dicht bij elkaar in het middenveld om een weekend echt met bepaalde verwachtingen in te gaan, want een halve tiende of een tiende kan meerdere posities verschil maken.”

AlphaTauri heeft sinds de seizoensopener al verschillende updates op de auto gebracht, waaronder een nieuwe vloer. De Vries bevestigt nu een beter gevoel in de auto te hebben dan aan het begin van het F1-seizoen. “Maar ik denk dat het vooral een zaak van baantijd is. Ik heb voor de start van het seizoen maar anderhalve dag in de auto doorgebracht, wat natuurlijk niet veel tijd is. Met de tijd raak je steeds comfortabeler en vertrouwd met alles. En natuurlijk helpen de updates ook, want als de auto competitiever wordt, helpt dat voor mijn zelfvertrouwen en gevoel in de auto.”