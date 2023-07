De Grand Prix van Groot-Brittannië begon nog prima voor Nyck de Vries. Op de zachte band had hij een goed tempo te pakken en lag lange tijd veertiende. Vanaf die positie maakte hij in ronde 28 zijn eerste pitstop om over te stappen naar de mediumband. Hij zakte daardoor weer terug tot de zeventiende plek. Heel lang zou hij niet op de mediums rijden: tijdens de safety car kwam hij opnieuw binnen om de race op de zachte band uit te rijden. Hij kreeg voor de herstart wel de teamorder dat hij teamgenoot Yuki Tsunoda niet mocht inhalen. Daartoe kreeg hij niet eens de kans, aangezien hij in de laatste ronden van de race tijd verloor vanwege een tot nog toe onbekend probleem. Ondanks de zeventiende positie in het eindresultaat klinkt De Vries tevreden.

"Ik denk dat dit een van onze beste races tot op heden is geweest", trapt De Vries af in gesprek met Viaplay. "Ik vond dat we een hele sterke eerste stint hadden. We konden de zachte band heel lang goed houden, eigenlijk langer dan verwacht. De pace was ook heel lang nog competitief. De eerste paar ronden op de harde band na de pitstop waren ook sterk. Alleen jammer dat daarna de VSC kwam en we die kans weer hadden gemist."

In de uitloopronde had De Vries' engineer bemoedigende woorden voor zijn coureur, maar ook excuses voor de problemen in de laatste stint. Gevraagd door De Vries of hij, zonder te veel informatie vrij te geven op de boordradio, iets meer uitleg kon geven, antwoordde zijn engineer: "Negatief." Het zou na de race besproken worden, maar daar was het voorafgaand aan de interviews met de media nog niet van gekomen.

"In mijn laatste stint was er iets stuk wat het team mij nog niet heeft kunnen vertellen over de radio. Dat was de reden waarom we het zo moeilijk hadden", legt de 28-jarige coureur uit Uitwellingerga uit. Op de zachte band begon de race nog veelbelovend. De Vries is daar ook zeer tevreden over. "Ik vond het een sterke race wat dat betreft. Wat er in die laatste stint is gebeurd, moet ik zelf ook nog gaan horen. Uiteindelijk zijn we niet tevreden met waar we staan, maar het enige wat we kunnen blijven doen is samenwerken en hopelijk kleine stapjes proberen te zetten. Dat is onderdeel van de sport. Iedereen brengt upgrades en blijft hard werken. Dat moeten wij ook blijven doen." Waarom hij Tsunoda niet mocht inhalen: "Dat was zo bepaald, alleen waren we achteraf gezien allebei niet competitief genoeg. Blijkbaar had ik ook nog een ander probleem waar ik zelf niet van op de hoogte was."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Groot-Brittannië