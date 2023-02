De Vries na winter hard trainen: “Pas bijna niet meer in mijn pak”

Bij aanvang van de tweede testdag in Bahrein had Nyck de Vries zijn eerste ontmoeting met de Formule 1-pers. De Nederlander maakte een ontspannen en zelfverzekerde indruk. Niet zo gek. De voorbereiding op het seizoen verloopt vooralsnog voorspoedig. Een dag eerder mocht hij de AlphaTauri AT04 voor het eerst serieus aan de tand voelen. Hij reed in de middag 85 ronden en liet daarbij de dertiende dagtijd noteren.

“Ik heb een klein probleem met mijn pak”, laat De Vries met een glimlach weten, als Motorsport.com hem vraagt of de fysieke voorbereiding haar vruchten heeft afgeworpen. “Ik had een pak voor alle fotoshoots en dat is gewassen, maar daar pas ik bijna niet meer in. Dus ik ga nu tijdens deze driedaagse test maar één pak gebruiken, zodat de anderen die ik bij me heb, niet gewassen hoeven te worden en ik voor volgende week vier nieuwe exemplaren heb. Een pak krimpt bij het wassen altijd, dat is normaal, maar ik had niet verwacht dat het na één keer zo strak zou zitten.”

“Voor de rest voelde ik me goed gisteren”, vervolgt hij. “Je moet je natuurlijk altijd een beetje aanpassen aan de krachten die je in een auto ervaart, maar ik voel me fysiek gezien goed voorbereid.” Na zijn invalbeurt in Monza had De Vries moeite om uit de auto te komen, doordat de race fysiek veel van hem had gevraagd. Dat zal bij de eerste race in Bahrein anders zijn. “Ik denk het wel. Ik moet het gaan ervaren als we een racesimulatie doen, maar Bahrein is in dat opzicht ook wel een ander verhaal. De grip is hier vrij laag en er is heel veel bandenslijtage, waardoor je ook niet hard kan pushen. Ik verwacht dat Saudi-Arabië fysiek een veel zwaardere wedstrijd gaat worden.” Andermaal met een glimlach: “Maar ik denk dat ik er volgende week makkelijker uit zal komen dan in Monza.”

De Vries toont zich verder tevreden over hoe zijn eerste halve dag in de auto is verlopen. “Het was een redelijk positieve dag”, kijkt hij terug. “We hadden weinig problemen en hebben alles gedaan wat we wilden doen. En we zijn meer te weten gekomen over ons nieuwe pakket. Dus ik was na afloop behoorlijk tevreden. Maar er zijn natuurlijk nog twee dagen te gaan. We zullen volgende zien waar we écht staan.”

Druk? ‘Niet anders dan voorheen’

Over een week begint De Vries op de baan bij Sakhir dus aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. Teambaas Franz Tost gaf tijdens een mediasessie op donderdag aan dat hij verwacht dat zijn nieuwe coureur er in de kwalificatie meteen zal staan, met dank aan zijn ervaring in andere klassen. Of de rijder uit Friesland druk voelt voor volgende week? De Vries: “In deze wereld draait het allemaal om prestaties. Iedereen kijkt mee en wanneer je niet presteert, zal iedereen er iets van vinden. Op zich voelt dat niet heel erg anders dan voorheen. Het is inherent aan onze sport. Het is voor mij al jaren zo geweest. Het is logisch dat we moeten presteren.”

Over zijn doelen voor 2023 zegt De Vries: “Mijn persoonlijke doelen komen grotendeels overeen met de doelen van het team. Maar verder is het ook nog even afwachten hoe competitief we zijn en waar we staan op de grid. Het is nog aan de vroege kant om daar iets over te zeggen. Maar ik voel me er persoonlijk helemaal klaar voor. En ik benader dit ook niet per se als mijn eerste seizoen. Ik ga samen met het team gewoon zo hard mogelijk werken en hopelijk zijn we dan straks in staat om regelmatig punten te scoren. Maar nogmaals, het is vroeg.”

De Vries neemt om 13.15 uur Nederlandse plaats in de auto voor de middagsessie van de tweede testdag.

F1-update: De Vries kent geslaagde entree bij AlphaTauri en is technisch van meerwaarde