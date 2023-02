In 2018 moest Nyck de Vries een half miljoen euro bij elkaar zien te krijgen om dat jaar voor Prema in de Formule 2 te kunnen racen. Met hulp van sponsors zoals supermarktketen Jumbo kwam hij tot de helft van dat bedrag. Voor de andere helft sloot hij een lening af bij Schothorst. Die rekende hiervoor een vaste rente van 3 procent. Daarnaast werd afgesproken dat Schothorst 50 procent uit de inkomsten van alle Formule 1-activiteiten zou ontvangen, wat in de overeenkomst als variabele rente werd omschreven. Het ging hierbij om de helft van alles wat De Vries ooit als coureur in de Formule 1 zou verdienen. De lening zou worden kwijtgescholden en de overeenkomst beëindigd, als De Vries in 2022 nog geen racecoureur in de Formule 1 was.

De Vries was in de veronderstelling dat er eind vorig jaar een einde was gekomen aan de overeenkomst en hij vanaf 2023 niet langer de helft van zijn F1-inkomsten hoefde af te dragen, omdat hij in 2022 nog geen contract als racecoureur had. Schothorst is echter de mening toegedaan dat de coureur wel degelijk in de Formule 1 actief is geweest. De Vries kreeg gelijk van de rechter. “Weliswaar heeft hij op 11 september 2022 deelgenomen aan de F1 tijdens de Grand Prix van Italië, maar hij deed dit als reserve driver. Hij was op dat moment niet gecontracteerd als race driver. Hij viel slechts in voor een andere coureur met een blindedarmontsteking”, valt in het vonnis van de rechter te lezen.

Schothorst stelde ook dat De Vries zich niet aan de overeenkomst had gehouden door hem niet goed op de hoogte te houden van alle relevante ontwikkelingen omtrent zijn carrière en alle gesloten overeenkomsten, wat van belang was voor het vaststellen van de variabele rente. Ook hierin ging de rechter niet mee. Die stelde vast dat Schothorst akkoord was gegaan met een betaling van 114.361 euro over de periode tot en met 2021 en er niet geprotesteerd was tegen een betaling in twee delen van 75.000 euro voor het jaar 2022, toen zijn inkomsten als test- en reservecoureur bij het Mercedes Formule 1-team 150.000 euro bedroegen. Daarnaast kwam De Vries met een Whatsapp-conversatie van 26 A4-tjes om aan te tonen dat er wel degelijk regelmatig contact was tussen de beide partijen.

In het kort geding werd ook verwezen naar een overeenkomst met McLaren uit 2018, die De Vries niet met Schothorst had gedeeld. Maar omdat dit een sponsorcontract was dat geen betrekking had op coureursactiviteiten, had Investrand geen recht op de helft van de 56.000 euro die daarmee gemoeid was. Dit geld was overigens net als de lening van Schothorst bedoeld was om het zitje bij Prema veilig te stellen. Ook om die reden ligt het volgens de rechter 'niet bepaald' voor de hand dat Schothorst een deel van dat bedrag had moeten krijgen. En om die reden was het ook niet nodig om een kopie van de overeenkomst naar Schothorst te sturen. Schothorst wilde ook inzage in het F1-contract met AlphaTauri, maar ook die vordering wees de rechter af, aangezien er eind 2022 een einde is gekomen aan de overeenkomst.

Tenzij Schothorst besluit om een bodemprocedure op te starten, is de zaak nu klaar. “Nyck heeft kennis genomen van het positieve vonnis waarin alle vorderingen van Investrand zijn afgewezen”, deelt advocaat Jeroen Bedaux in een schriftelijke reactie aan Motorsport.com mee. “Nyck is vanzelfsprekend niet verrast, maar wel verheugd dat ook de rechter de visie van Nyck (volledig) onderschrijft.”

De Vries laat in een statement aan Motorsport.com weten: “Ik heb richting Investrand aan al mijn verplichtingen onder de leningsovereenkomst voldaan en hem steeds alle informatie verstrekt waarop hij onder de leningsovereenkomst recht had. Dat de rechter mij in het gelijk heeft gesteld, lag wat mij betreft dan ook in de lijn der verwachting. Hopelijk gaat de wind nu liggen, zodat ik mij kan focussen op de voorbereiding voor het Formule 1-seizoen.“

De Vries komt zaterdag met de AlphaTauri AT03 in actie op Paul Ricard om regenbanden te testen voor Pirelli.