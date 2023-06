Voor de 2023-editie van de Spaanse Grand Prix is besloten om de chicane aan het einde van de ronde eruit te halen. De coureurs nemen zodoende nu twee snelle rechterbochten, alvorens het rechte stuk met start-finish op te duiken. Daarmee is de situatie weer zoals die voor 2007 was, toen de Formule 1 ook geen gebruik maakte van de chicane. Verschillende coureurs reageerden na afloop van de eerste vrije trainingen erg enthousiast over de aanpassing, Nyck de Vries, echter, wacht liever de race af voordat hij zijn oordeel geeft. Hij wijst naar de linker voorband.

“Laten we niet al te snel conclusies trekken”, antwoordt de AlphaTauri-coureur als zijn mening gevraagd wordt naar de aangepaste lay-out van het Circuit de Barcelona-Catalunya. “De voornaamste reden voor deze verandering is om het racen te verbeteren. Ik ben er nog niet zeker van of we dat nu ook gaan krijgen. Maar de linker voorband krijgt er wel enorm van langs.”

Het weglaten van de chicane zou dus weleens een averechts effect kunnen hebben, als blijkt dat de coureurs niet gemakkelijker kunnen inhalen en zij ook nog eens meer om hun banden moeten gaan denken. Volgens De Vries zal het nog steeds 'een uitdaging' blijven om een tegenstander in te halen. Op de vraag van Motorsport.com of het nu in elk geval gemakkelijker is geworden om een andere auto te volgen, zegt De Vries: “Je kunt misschien twee ronden pushen, maar daar betaal je uiteindelijk wel de prijs voor, omdat je dan echt veel meer van je banden vraagt. Maar het is nog vroeg in het weekend. We zullen zien wat de race gaat brengen.”

De race op zondag zou dus weleens volledig om het managen van de linker voorband kunnen gaan draaien. “Het draait in het algemeen vooral om het managen van de pace. Maar als je hier competitief kunt zijn zonder al te veel van je linker voorband te vragen, dan heb je wel echt een voordeel op de concurrentie en kun je behoorlijk wat posities goedmaken.”

Of we ook meer pitstops gaan zien in de race door de hogere bandenslijtage? “Mogelijk, al is de situatie natuurlijk weer anders als we regen krijgen op zondag. Maar de voorbanden worden zwaar belast. De nadruk ligt nu meer op de vooras, terwijl het eerder meer in balans was. Ik merkte tijdens de lange runs al dat het heel moeilijk is om een andere auto te volgen. We zullen zien en de tijd zal het leren, maar ze hebben het met de juiste intenties gedaan, om het zo maar te zeggen.”

