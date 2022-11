Het is vrijdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. In en rond de paddock zijn opvallend veel fans. Zodra ze een coureur zien, vliegen ze erop af. Ook Nyck de Vries kan op de nodige aandacht rekenen. De coureur uit Sneek heeft in Mexico net zijn laatste vrije training afgewerkt voor het Mercedes Formule 1-team als hij achter de garage wordt geïnterviewd door F1 TV en Viaplay. Deze vraaggesprekken zijn nog maar net afgelopen of hij is omsingeld door Mexicaanse fans die een selfie en een handtekening willen. De Vries signeert, poseert en staat iedereen netjes te woord. “Leuk je te ontmoeten”, zegt hij tegen één. Tegen een ander: “Veel plezier nog dit weekend.”

Het Nederlandse Formule 1-journaille, dat nu een afspraak heeft met De Vries, ziet het tafereel gelaten aan. “Wil je met ons ook een selfie?”, krijgt hij als eerste vraag, nadat hij op een ietwat dwingende maar nog altijd zeer vriendelijke manier een einde heeft gemaakt aan de spontane meet & greet. De Vries: “Natuurlijk!” Hij bevestigt dat de interesse in hem behoorlijk is toegenomen sinds hij in Italië zijn racedebuut in de Formule 1 heeft gemaakt, als invaller voor Alexander Albon bij het team van Williams. “Sinds Monza is er wel wat veranderd”, zegt hij, als hij het aantal handtekeningen dat hij tegenwoordig uitdeelt vergelijkt met iets meer dan twee maanden geleden. “Gisteravond werd ik bijna belaagd bij mijn hotel en vanochtend hebben ze zelfs beveiliging moeten inschakelen.”

“Het is geweldig dat iedereen zo enthousiast is maar ik voel me slecht als ik erbij weg moet rennen en niet iedereen wat tijd kan geven”, aldus De Vries. “Het is een lastige balans. Zodra je één iemand zijn zin geeft, is het hek van de dam.” Wel is er een groot verschil tussen Mexico en Japan, waar de Formule 1 voor de double-header op het Amerikaanse continent reed. “In Japan zijn ze heel beleefd en respectvol. Daar wachten ze hun kans rustig af. Hier is het gewoon full attack.” Ongestoord een wandeling door de Formule 1-paddock maken is er zeker in Mexico dus niet meer bij, maar verder voelt De Vries nog geen groot verschil. “Dit hele circus verandert je vrijheid wel een beetje”, merkt hij. “Maar aan de andere kant ben ik nog steeds mezelf, zoals ik al 27 jaar mezelf ben.”

De Vries heeft inmiddels wat tijd gehad om te wennen aan het idee dat hij volgend jaar voltijd Formule 1-coureur is en zegt enorm te genieten van alles wat er gebeurt. “Ik leef mijn droom”, glundert hij. “Dit is waar ik mijn hele leven voor heb gewerkt. Hier geniet ik van, natuurlijk. Dit is waar ik alles voor heb gedaan.” Zo nu en dan moet De Vries zichzelf wel even in de arm knijpen. “Het besef wat er allemaal is gebeurd en wat er nog allemaal gaat gebeuren is er wel, maar zal tijdens de wintermaanden misschien nog wel meer komen.”

Eerste bezoek aan Faenza

Een week nadat in Japan bekend was gemaakt dat hij in 2023 voor AlphaTauri in de Formule 1 rijdt, bracht De Vries al zijn eerste bezoek aan de fabriek van het team in Faenza. “Geweldig”, blikt hij terug op dat moment. “Het voelde een beetje als thuiskomen, aangezien ik eerder voor een Italiaans kartteam heb gereden.” Als het om Italiaanse teams gaat, zijn er een paar gemene delers. “Italianen hebben natuurlijk een enorme passie voor autosport”, begint De Vries. “Daarnaast zit het in hun cultuur dat een team zo’n hechte groep vormt dat het net één grote familie is.”

Dat De Vries een aardig woordje Italiaans spreekt, zal hem ongetwijfeld helpen om snel ingeburgerd te raken bij AlphaTauri. “Ik heb mezelf zo al bij iedereen kunnen introduceren”, zegt hij. “Ik ben zeer warm verwelkomd en het voelde erg goed om daar te zijn. Ik ben heel dankbaar dat ik voor AlphaTauri mijn debuutseizoen kan rijden en daar mag beginnen in deze sport.” De Vries verwacht dat het feit dat hij de Italiaanse taal machtig is, in zijn voordeel zal werken. “Dat denk ik wel ja. Het verbaasde me eigenlijk hoeveel Italianen er werken. Binnen Mercedes heb je een grote groep Engelsen, maar werken ook nog heel veel andere nationaliteiten. Maar in Faenza is denk ik 85 procent Italiaans.”

Voor het eerst een manager

Van De Vries is bekend dat hij altijd zonder manager werkte. Maar daar is onlangs verandering in gekomen. De voormalig wereldkampioen Formule E is in zee gegaan met Guillaume Le Goff, die ook met Pierre Gasly samenwerkt. De Vries kent Le Goff al sinds het eerste jaar dat hij in de autosport actief is. “Toen Pierre en ik teamgenoten waren in de Formule Renault 2.0, was Guillaume, die engineer was bij ART, verantwoordelijk voor de AOTech-simulator”, aldus De Vries. “We hebben in die periode heel veel tijd met elkaar doorgebracht, omdat we samen die simulator aan het ontwikkelen waren.”

“Daarna is Guillaume naar Engeland verhuisd om bij de automotive-tak van McLaren te werken”, vervolgt De Vries, die in die tijd deel uitmaakte van het McLaren Young Driver Programme. “Dus daar kwamen we elkaar ook veel tegen. Altijd als ik daar was, spraken we wel met elkaar af en kletsten we even bij.” Sinds 2017 is Le Goff als rijdersmanager actief. Hij heeft een eigen agentschap genaamd The Grid. “En ik zocht gewoon iemand die ik vertrouw en goed ken. Daarnaast wilde ik geen management dat heel uitgesproken en zichtbaar is. Voor mij is de relatie tussen het team en mijzelf namelijk heel erg belangrijk. Daar zal Guillaume dus ook niet tussen gaan zitten. Maar hij zal me wel ontlasten bij allerlei zaken die op de achtergrond spelen.”

Want dat hij als Formule 1-coureur op dat vlak wel wat hulp kan gebruiken, daar kwam hij gauw genoeg achter. “Als ik één ding heb geleerd in de afgelopen twee, drie weken, is dat je plotseling heel veel vrienden hebt, mensen waarvan je eigenlijk nooit eerder iets hebt gehoord. Iedereen biedt je van alles aan, iedereen wil bij het verhaal betrokken worden.”

Video: Viaplay in gesprek met Nyck de Vries op de vrijdag in Mexico