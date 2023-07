De Vries: Met een foutloos weekend is top-tien mogelijk

Het Formule 1-seizoen van AlphaTauri verloopt niet naar wens. De Italiaanse renstal staat op dit moment laatste bij de constructeurs en heeft sinds de race op het circuit van Baku geen punt meer gescoord. De coureurs van het team, Nyck de Vries en Yuki Tsunoda, hebben goede hoop om op Silverstone weer in de punten te komen.

"Ik ken de baan hier goed", spreekt De Vries. "Ik heb hier in verschillende single-seaterkampioenschappen gereden en ook met het WEC ben ik hier geweest. Het is een snelle baan, misschien wel een van de snelsten van de kalender. Er zijn veel hogesnelheidsbochten. Onze auto's zijn tegenwoordig zo goed met de downforce dat bijna alles vol gas kan. De wind is dan een grote factor, zeker omdat de baan hier zo vlak en open is. Het weer is vaak ook onvoorspelbaar."

Of Silverstone bij de AlphaTauri past, weet de Nederlandse coureur nog niet: "De onderlinge marges zijn zo klein. Het is moeilijk om vooraf te voorspellen waar we staan. Wanneer we een foutloos weekend hebben, kan dat het verschil maken om de top-tien te halen. We moeten ook de juiste keuzes maken door het weekend heen om zo het maximale uit onze auto te halen."

Tsunoda: Geloof dat we stap kunnen zetten

Tsunoda is optimistisch over de kansen: "We nemen een flinke aero-upgrade mee. Aangezien hier veel snelle bochten zijn, geloof ik dat we een stap kunnen zetten. We hebben, na het sprintweekend in Oostenrijk, weer een normaal weekend. Dat geeft ons de kans de updates goed te testen. Dat is voor ons erg belangrijk, tijdens dit raceweekend kunnen we zien wat we voor de volgende races kunnen verwachten."

De Japanner is fan van Silverstone: "Er is veel historie en het circuit ligt vlak bij onze windtunnel. De baan zelf is een echte klassieker en ik hou ervan hier te rijden. Ik geniet van de fans en de sfeer. Ik heb hier goede herinneringen, zo won ik een paar jaar geleden de sprintrace in de Formule 2 en tijdens de hoofdrace stond ik op het podium. Engeland heeft altijd een speciale plek in de motorsport en is belangrijk voor de Formule 1."