De Vries liep mee met Mercedes in Zandvoort: "Had zelf ook kippenvel"

"Als sportliefhebber en als Nederlander vond ik het echt geweldig. Ik heb oprecht kippenvel gekregen van de Nederlandse tribunes en de sfeer die mensen creëerden", glundert De Vries in de paddock nadat de kruitdampen zijn opgetrokken en teams de boel al voorzichtig inpakken. "De passie en support die deze fans hebben getoond was geweldig en echt een voorbeeld voor alle locaties waar de Formule 1 naartoe gaat. Vanuit de F1 hoor ik alleen maar positieve geluiden en natuurlijk alle lof voor de organisatie. We moeten ons wel realiseren dat Nederland een heel klein land is. Om dan zo’n sportevenement en zo’n show neer te zetten... dat is gewoon hele goede publiciteit voor ons land. Ik hoop dat het evenement nog lang mag bestaan."

Zandvoort als blijvertje, Hamilton verdient meer credits

Dat laatste lijkt wel goed te komen doordat de Formule 1-kopstukken ook enthousiast zijn en graag zien dat het driejarige contract een deal voor vijf jaar wordt. De Vries zou er meteen voor tekenen, ook al omdat de amusementswaarde in zijn optiek niet tegenviel. "Het was tactisch interessant en het verschil vooraan is tot de laatste stop van Lewis nooit groter geweest dan vier seconden. Ik weet niet hoe het voor het publiek op afstand is geweest, maar voor mij – met alle data voor me en een headset op – was het best een goede race. Sowieso hebben we het altijd over inhalen, maar gaat het ook om de hele beleving van het evenement. Monaco staat met garantie op de kalender, maar daar kun je ook niet inhalen. Boedapest komt waarschijnlijk daarna en ook dat is een geweldig weekend doordat de fans er zo enthousiast zijn."

Dat laatste ontbrak er aan de Nederlandse kust ook zeker niet aan, al hielp het een handje dat Max Verstappen wist te winnen. Het bleek voor velen de gedroomde winnaar, maar hoe zat dat eigenlijk voor De Vries, toch een Mercedes-werknemer? "Natuurlijk sta ik hier met een Mercedes-pet op, maar ik kan dat heel goed los van elkaar zien. Volledig los van mijn werkgever kan ik namelijk wel genieten van zo'n fantastisch weekend en van de hele sfeer." Tijdens dat weekend liep De Vries mee met het F1-team van Mercedes. Hij heeft hetzelfde programma als de coureurs afgewerkt, met als enige verschil dat hij niet in dat auto mocht stappen. "Dat is ook letterlijk het enige verschil, ja. Voor mij is het heel leerzaam geweest. Je leert sowieso veel als je met zo'n succesvol team als Mercedes meeloopt, en ook als je luistert naar de coureurs."

In dat opzicht is De Vries vooral onder de indruk van Hamilton en zijn werkwijze. "Ik zal niet zeggen dat Lewis mij heeft verbaasd, want hij natuurlijk zeven keer wereldkampioen, maar ik begrijp nu wel waarom hij zeven keer wereldkampioen is geworden. Ik vind trouwens ook dat hij daar soms niet voldoende credits voor krijgt. Iedereen ziet het als vanzelfsprekend, maar hij werkt oprecht keihard en is echt een leider in het team. Dat verdient toch heel veel respect."

Geen dromer, wel een veelzeggende verspreking?

Hamvraag luidt natuurlijk of De Vries die lessen in de praktijk kan brengen en volgend jaar zelf de Dutch GP mag rijden. "Ik moet allereerst zeggen dat ik heel erg gevleid ben en het een eer vind dat ik aan de betreffende teams wordt gelinkt. Op sportief gebied denk ik ook dat ik in de afgelopen drie jaar het beste van mezelf heb laten zien, al gaat het uiteindelijk buiten mijn controle om", zo vervolgt De Vries het gesprek met Motorsport.com Nederland. Wie er met de resterende zitjes bij Williams en Alfa Romeo aan de haal gaan, is vooral een (politiek) steekspel tussen Red Bull en Mercedes. Toto Wolff heeft daarbij aangegeven dat hij dubbele gevoelens heeft over De Vries en dat hij hem ook graag in de Formule E houdt, al is duidelijk wat de coureur uit Sneek wil. "Nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen wat het hoogst haalbare is. Het is geen geheim dat iedere coureur droomt van de Formule 1 en dat als doel heeft. Maar zo makkelijk is het niet en ik moet zeggen dat ik ook geen dromer ben, maar meer een realist."

Die realist zal in de komende weken wel kenbaar kunnen maken waar zijn toekomst ligt, al zegt hij zelf geen haast te hebben. "Dat is een natuurlijk proces en het zal in de komende maanden in ieder geval wel duidelijk worden. Ik heb geen haast, want het komende Formule 1 ehhh Formule E-seizoen begint volgend jaar pas", sluit hij wellicht met een veelzeggende verspreking af.