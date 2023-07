Nyck de Vries werkte vrijdag een teleurstellende kwalificatie af voor de Grand Prix van Oostenrijk, juist nu de druk na de uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko torenhoog is. De AlphaTauri-coureur mocht als twintigste aan de race beginnen, maar besloot een aantal power unit-onderdelen te vervangen en voor een andere configuratie achtervleugel te gaan. Dit hield in dat hij met Kevin Magnussen vanuit de pitstraat zou beginnen. De Deen zou hij later in de race weer tegenkomen.

Op de vraag welk gevoel de 28-jarige coureur aan de race overhoudt, antwoordt hij: "Ik denk dat het een solide wedstrijd was", zegt De Vries tegen Viaplay. "Vanuit ons perspectief was dit het maximaal haalbare. Het was vooral een wedstrijd van snelheid en slijtage. In het begin kon je daar veel verschil mee maken als je vroeg binnenkwam. De timing van de virtual safety car was niet lekker. Desondanks denk ik dat het een solide wedstrijd was."

De oorzaak van de virtual safety car was een stilvallende Nico Hülkenberg. Hij moest zijn Haas al vrij snel met motorproblemen naast de baan parkeren. Net voor de virtuele neutralisatie was De Vries naar binnen geweest voor een vers setje banden, waardoor hij niet profiteerde van de 'gratis' pitstop. "Nee, zeker niet. Integendeel. We hadden het nadeel dat anderen daar wél van konden profiteren. Voor de rest een prima wedstrijd van onze kant en het maximaal haalbare, maar we komen gewoon te kort."

Net als in Canada kwam de Fries Kevin Magnussen ook op de Red Bull Ring tegen. Dit keer drukte de Nederlander de Haas-coureur het grind in, die daar vervolgens verbolgen op reageerde. De stewards gaven De Vries een tijdstraf van vijf seconden. "We schijnen elkaar nogal te mogen op de baan", zegt de Nederlander sarcastisch. "Het was intens racen, maar ik accepteer de straf. Het is niet aan mij om het te beoordelen. Gelukkig was onze voorsprong dusdanig dat we geen plekken verloren." Op de vraag of dit voor hem 'gewoon' onderdeel is van racen, antwoordt hij: "Het is niet zo relevant wat ik denk", lacht de Fries. "Ik ben niet de persoon die beslist of ik er een straf voor moeten hebben of niet. We racen fel en zoeken de limiet op. Soms ga je over de grens, soms niet. Ik kreeg er vijf tellen straf voor."

Video: De Vries drukt Magnussen in het grind (vanaf 28 seconden)