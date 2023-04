De vrijdag verliep dramatisch voor De Vries, die in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan al vroeg kon uitstappen. Hij verremde zich in bocht 3 en knalde tegen de kunststof muur aan. Het betekende einde sessie en de Nederlander had nog geen rondetijd genoteerd.

Na de teleurstellende vrijdag kreeg De Vries in de sprint shootout de kans om de vieze nasmaak van die kwalificatie weg te spoelen, maar daar slaagde hij niet in. Hij bleef dit keer uit de muren, maar met een rondetijd van 1.48.180 zat er niets meer in dan de twintigste en laatste startplek voor de sprintrace van vanmiddag, dezelfde plek waar hij zondag zal beginnen. Hij werd daarbij niet geholpen door de rode vlag in de slotseconden van de sessie, veroorzaakt door Logan Sargeant die zijn Williams in de muur had gezet.

In tegenstelling tot teamgenoot Yuki Tsunoda vloekte De Vries niet op de boordradio, maar uiteraard baalde hij van het resultaat. "Dit is buiten je eigen controle om. Je kunt hier weinig aan doen, maar het is wel zeer frustrerend", vat De Vries zijn sprint shootout samen bij Viaplay. "Ik heb natuurlijk eigenlijk niet eens één ronde kunnen doen." De AlphaTauri-coureur spreekt van lastige omstandigheden omdat de baan 'heel erg glad' was. "Mijn banden waren aan het begin van de sessie veel te koud", legt hij uit. "Mijn eerste push[ronde] was meer een soort opwarmronde. Zoals je van iedereen hoorde was de grip slecht. Ik hoopte in de laatste ronde iets meer te krijgen van de banden, alleen kon ik die niet echt afwachten."

Net als vrijdag had De Vries een moment in bocht 3, alleen wist hij dit keer de muur te vermijden. Of hij die crash nog in zijn hoofd had? "Nee, want anders had ik deze bocht wel heel conservatief aangevallen. Voor mijn gevoel nam ik vrij veel marge, maar de grip was gewoon zo slecht dat die me niet op de baan hield." Met twee keer de laatste startplek in Baku is De Vries uiteraard niet tevreden. "Maar hier kunnen we uiteindelijk niets meer aan veranderen en we proberen vanmiddag wat posities te winnen", besluit de AlphaTauri-coureur.