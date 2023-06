De eerste zeven races van het Formule 1-seizoen zijn allemaal ten prooi gevallen aan het team van Red Bull. Vijf keer was Max Verstappen de sterkste op zondag, twee keer trok Sergio Perez aan het langste eind. Ook in de kwalificatie staat er dit jaar geen maat op de formatie uit Milton Keynes. Alleen in Baku stond er geen Red Bull op pole-position. Een veelgehoorde klacht die nu klinkt, is dat de Formule 1 saai is geworden.

“Ik vind dit een oneerlijke discussie”, zegt Nyck de Vries in Montreal op de vraag wat hij vindt van de opmerkingen dat de huidige dominantie van Verstappen en Red Bull slecht is voor de sport. “Het gaat al vele decennia zo in de Formule 1. We hadden het tijdperk Mercedes, daarvoor het tijdperk Red Bull en daarvoor het tijdperk Ferrari. Het is gewoon de aard van onze sport.”

“Natuurlijk was het vlak voor de regelveranderingen gaaf om Max en Lewis voor het kampioenschap te zien vechten. Maar we moeten allemaal ons petje afnemen voor wat Red Bull nu laat zien”, meent de Nederlander. “Ze hebben fenomenaal werk geleverd door zo’n competitief pakket op de baan te brengen. En Max presteert op de top van zijn kunnen. Hij levert week in week uit. Is dat slecht voor de sport? Ik geloof het niet. Mensen die de Formule 1 al langer volgen, weten dat het altijd zo is geweest, dat je seizoenen hebt waarin al vroeg duidelijk is wie de titel gaat winnen en dat er seizoenen zijn die het tot het einde toe spannend blijven. Dit is normaal in sport.”

“Iedereen heeft zo snel zijn of haar mening paraat”, vervolgt De Vries in de hospitality van AlphaTauri tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar als je kijkt naar de Formule 1 van tien jaar geleden en de situatie vergelijkt met nu, dan heeft het veld nog nooit zo dicht bij elkaar gezeten. Nog nooit. Maar daar hoor je niemand over. Er wordt uitsluitend naar de posities gekeken.”

Het feit dat teams hun auto’s steeds verder verbeteren, heeft uiteindelijk een negatieve impact op het aantal inhaalacties, geeft De Vries aan. “We zagen vorig jaar, tijdens het eerste seizoen met de nieuwe regels, even een trend dat de races beter waren. Maar de teams zitten niet stil. Ze proberen altijd meer downforce en performance te vinden. En helaas gaat dat ten koste van het racen en inhalen. Ik ben niet technisch genoeg om aan te kunnen wijzen waar men op moet focussen om dat beter te maken. Maar het is ook een beetje zoals de Formule 1 is. Als je veel downforce hebt, is het gewoon veel moeilijker om een andere auto te volgen.”

Meer factoren

De Vries wijst er verder op dat heel veel factoren een rol spelen in het creëren van spanning in de races. “Iets wat bijvoorbeeld niet vaak genoemd wordt, is bandenmanagement. Voorheen was er veel meer bandenslijtage. Los van Barcelona en Bahrein waren alle wedstrijden dit jaar een eenstopper. En als we het over degradatie hebben, dan hebben we het eigenlijk niet eens over echte slijtage, maar puur over wat ze ‘thermal wear’ noemen, dus dat de banden te warm worden en daardoor performance verliezen. Iets wat in de afgelopen vijf jaar echter vaak voor inhaalmogelijkheden en interessante wedstrijden zorgde, was dat er grote verschillen waren tussen de banden waarmee op een bepaald moment werd gereden. En zo zijn er een hele hoop verschillende factoren die een wedstrijd interessant en spannend kunnen maken. Maar het is onontkoombaar dat de auto’s evolueren en teams meer performance vinden, en de races daardoor iets minder interessant worden. Wat daaraan gedaan kan worden, dat weet ik niet.”

Volgens Verstappen is het vooral zaak om de technische regels in de Formule 1 langer stabiel te houden, als men meer spanning aan de voorkant van het veld wil zien. “Ik snap zijn gedachtegang. Maar als je naar het middenveld kijkt, dan zit alles al heel dicht bij elkaar. En dat alles dicht bij elkaar zit, hoeft niet per se tot betere wedstrijden te leiden. Uiteindelijk komen mooie wedstrijden voort uit dat er verschillen zijn. En die verschillen moet je ergens creëren”, aldus De Vries. Om snel toe te voegen: “En je moet goed kunnen volgen, want anders wordt het hem sowieso niet.”

Om nu iets aan de regels te veranderen om wat aan de dominantie van de Red Bull te doen, zou volgens De Vries oneerlijk zijn. “Natuurlijk. Het is een competitieve wereld en Red Bull heeft tot op heden gewoon beter werk geleverd. Heel veel meer kan ik er niet over zeggen.”