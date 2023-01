Aangezien het testwerk met de nieuwe wagen beperkt wordt tot drie dagen voor het gehele team, heeft AlphaTauri deze week het thuiscircuit van Imola opgezocht om de coureurs weer in het ritme te laten komen. Dinsdag beet Yuki Tsunoda het spits af met een overjarige bolide van de Italiaanse formatie. Woensdag was het de beurt aan F1-debutant Nyck de Vries. AlphaTauri deelde in de middaguren een video van een rijdende De Vries, het circuit was op dat moment vochtig.

De officiële wintertest van de Formule 1 vindt volgende maand plaats in Bahrein. Met het steeds drukker wordende wedstrijdschema heeft F1 besloten om minder tijd toe te kennen aan de teams. Coureurs krijgen daarom ieder anderhalve dag als de testdagen in Bahrein plaatsvinden. In die zin is het nuttig voor De Vries dat hij alvast meters kan maken, ook al is het een oudere versie van de AlphaTauri. Voor De Vries was het niet zijn eerste optreden namens de B-formatie van Red Bull. Eind vorig jaar kwam hij ook al in actie tijdens de post-season test op het circuit van Abu Dhabi.

Woensdag was er elders in Italië ook actie. Carlos Sainz reed met een overjarige Ferrari op de testbaan van de Scuderia in Fiorano.