De Vries klaar voor F1? Verstappen: "Kan wel in dit veld thuishoren"

Het nieuws van de dag in Hongarije laat zich natuurlijk raden. Rond het middaguur maakte Sebastian Vettel via Instagram bekend dat hij de sport eind 2022 vaarwel zegt. De aankondiging kwam voor velen als een verrassing, al vindt Verstappen het vooral een logisch besluit. "Je werkt zo hard om in de Formule 1 te komen en dan moet het in een paar jaar gebeuren. Nadat je zo hard hebt gewerkt, is het tijd om te genieten, ook met de familie. In dat opzicht is het logisch. Iedereen wordt ouder en dit moment komt een keer", laat de wereldkampioen in de paddock van de Hungaroring weten.

Vervolgvraag luidt natuurlijk wie zijn stoeltje volgend jaar over kan nemen. Aston Martin heeft als één van de weinige F1-teams geen eigen opleidingstraject, waardoor de brigade van Lawrence Stroll wel buiten de deur moet kijken. Het team kan proberen om een ervaren kracht los te weken en daarmee voor een tussenoplossing te gaan, maar dat zal geen sinecure worden - ook al niet omdat het sportieve plaatje bij Aston Martin momenteel niet het meest aantrekkelijke op de grid is.

Een andere route zou het kiezen voor jong talent zijn, of in ieder geval iemand waarmee je lange tijd aan de toekomst kunt bouwen. Het past goed bij Aston Martin, dat ambitieus is en onder meer met een nieuwe fabriek een sprong wil maken. Nyck de Vries is weliswaar 'al' 27, maar valt wel in deze categorie van rijders. De regerend Formule E-kampioen wordt al langer in verband gebracht met een F1-zitje, hetgeen in 2023 als geroepen zou komen. Mercedes stopt dan immers als fabrieksteam in de Formule E, waardoor een eventuele F1-kans niet op een beter moment kan komen.

De gedachten gingen op dat vlak vooral uit naar het team van Williams, waar Nicholas Latifi onder druk staat, maar Aston Martin kan in theorie een extra kans zijn. De naam van De Vries is donderdag al veelvuldig te horen in de paddock en dat roept de vraag op of de Nederlander klaar is voor een eventuele F1-kans, als die zich voordoet. Als Motorsport.com die vraag voor de Red Bull-hospitality aan Max Verstappen stelt, reageert de wereldkampioen: "Dat is altijd een beetje moeilijk te zeggen. Maar als je kijkt naar het huidige veld, dan denk ik dat Nyck daar zeker in thuis kan horen."

Verstappen geeft ermee aan dat De Vries het benodigde niveau heeft, al weet de Red Bull-coureur dat er meer overwegingen spelen. Zo heeft De Vries zelf ook al meermaals aangegeven dat hij ambitieus is ingesteld en niet zozeer als veldvulling mee wil rijden in de Formule 1. "Het ligt ook aan andere dingen inderdaad. Uiteindelijk wil je wel competitief zijn. Alleen maar meerijden, dat wil Nyck zelf natuurlijk ook niet", weet Verstappen. "En uiteindelijk gaat het er natuurlijk vooral om wat ze bij het team willen. Ik kan wel dingen roepen, maar de mensen bij Aston Martin moeten de beslissing uiteindelijk nemen en zij moeten ook kijken wat goed met Lance [Stroll] overweg gaat." Stroll junior heeft formeel overigens ook nog geen contract voor aankomend seizoen, maar aangezien zijn vader aan de touwtjes trekt bij het team uit Silverstone is dat slechts een formaliteit.