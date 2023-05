De Vries kijkt uit naar Monaco: “Heb hier mijn eerste F2-zege behaald”

Het waren heftige dagen voor Nyck de Vries. Het hoofdkwartier van zijn werkgever AlphaTauri staat midden in het door overstromingen getroffen gebied in Italië. De Nederlander kwam op weg naar de fabriek vast te zitten in een bergdorpje en kon met dank aan een McLaren-monteur nog een bed in een hotel krijgen. Maar zoals altijd: de sport wacht op niemand. Dit weekend staat de Grand Prix van Monaco voor de deur.

“Monaco is een van de hoogtepunten van het seizoen. Het is een soort thuisrace voor me omdat ik hier woon, en ook de baan en de sfeer is zeer speciaal”, blikt De Vries vooruit. “Ik kijk er enorm naar uit, maar ieder van ons in het raceteam denkt nog steeds aan onze collega’s in de fabriek en iedereen in de regio die is getroffen door de verschrikkelijke overstromingen. De veerkracht blijkt enorm te zijn in de regio. Ik heb iedereen heel hard zien werken, dus ik hoop dat de situatie snel verbetert.”

Voor De Vries is het unieke stratencircuit niet nieuw. In het verleden boekte hij er al mooie successen: “Mijn eerste Formule 2-zege behaalde ik hier tijdens de sprintrace van 2017. In 2019 won ik de hoofdrace vanaf pole-position. Het is heel cool dat ik nu deel uitmaak van het hoofdprogramma in Monte Carlo. Ik kan dit weekend gewoon thuis slapen. Eén jaar dacht ik dat ik beter in de racesferen zou zijn als ik bij het team bleef en in het teamhotel zou overnachten. Dat pakte niet helemaal goed uit, want ik had alleen een toilettasje bij me toen ik met mijn scooter van huis naar het hotel reed!”