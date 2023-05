De regio Emilia-Romagna werd dinsdag en woensdag geteisterd door stortbuien, met overstromingen tot gevolg. Duizenden mensen werden geëvacueerd en er zijn tot nu toe negen doden te betreuren. De Formule 1 zag zich daardoor genoodzaakt om de Grand Prix op Imola af te gelasten, aangezien ze de hulpdiensten niet nog meer onder druk wilde zetten in deze moeilijke tijd en het niet gepast zou zijn om onder deze omstandigheden te racen.

AlphaTauri liet op sociale media weten dat de fabriek in Faenza, een van de getroffen gebieden, in orde was en dat ze de prioriteit gaven aan de veiligheid van het personeel en diens families. Nyck de Vries was ook al aanwezig in Italië en geeft op sociale media een beschrijving van zijn chaotische dagen aldaar. "Op dinsdagavond, om 23.30 uur, was ik op weg naar Faenza voor een marketingdag bij de fabriek van Scuderia AlphaTauri op woensdag", schrijft de 28-jarige Nederlander. "Het regent hevig, Faenza staat al onder water en ik kan het hotel niet bereiken. Terugkeren naar de snelweg is ook geen optie."

"Ik zit vast in een klein dorpje met één volgeboekt hotel", vervolgt De Vries. "Gelukkig was McLaren daar eerder gestrand en was hun front jack Frazer aardig genoeg om mij zijn kamer aan te bieden. De volgende ochtend was de lobby van het hotel veranderd in een noodopvang voor mensen die hun huizen 's nachts moesten ontvluchten. Na de aankondiging van de Formule 1 zag ik maar één potentiële mogelijkheid om naar huis te gaan, en dat was via Florence."

Ook dat ging niet helemaal van een leien dakje voor De Vries, maar hij was dankbaar voor de hulp die hij kreeg. "Na een avontuurlijke rit door de bergen, met dank aan de hulp van de lokale bevolking en autoriteiten in verschillende dorpen, kwam ik eindelijk veilig thuis. Dank aan iedereen die zo vriendelijk was mij te helpen. Het was echt hartverwarmend om te zien hoe zovelen naar elkaar omkeken. Mijn gedachten zijn bij degenen die nog steeds getroffen worden door deze tragedie. Ik kom binnenkort terug in Faenza om mijn team en de mensen uit de regio te ontmoeten! Forza", aldus de AlphaTauri-coureur.