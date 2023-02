Over precies twee weken begint Nyck de Vries in Bahrein aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. In de aanloop naar de start van het kampioenschap verschijnt het boek Max & Nyck van Ivo Pakvis en Stijn Keuris, die beiden in het verleden als F1-journalist werkzaam waren voor de website GPUpdate.net. In het boek analyseren zij de impact van Max Verstappen op de Formule 1 en leggen ze uit hoe de Red Bull-rijder ertoe heeft bijgedragen dat er in 2023 twee Nederlanders op de grid staan. Ook beschrijven zij de ongewone route die De Vries heeft bewandeld naar de top en hoe de 28-jarige coureur een halve kans met beide handen aangreep om zijn F1-droom uit te laten komen.

De auteurs spraken voor hun boek met tal van personen die nauw betrokken waren bij de carrière van De Vries, waaronder Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes. Die zou er niet raar van staan te kijken als De Vries, die vorig jaar test- en reserverijder was bij de Duitse formatie, na zijn eerste F1-seizoen naar de hoofdmacht van Red Bull promoveert. “Ik ben ervan overtuigd dat Nyck het talent heeft om races te winnen als hij bij het juiste team met de juiste auto zit”, vertelt Shovlin in Max & Nyck. “Of hij wereldkampioen kan worden hangt van veel dingen af. Hij heeft gezien zijn leeftijd minder tijd om dat te bereiken, maar dat compenseert hij weer met zijn ervaring. We hadden met Nyck de afspraak staan dat als we hem niet bij een Mercedes-team konden onderbrengen, hij voor de beste optie kon gaan. En wellicht krijgen we er spijt van dat we hem laten gaan. Het zou me namelijk niets verbazen als hij in 2024 onze directe concurrent wordt bij het ‘grote’ Red Bull.”

De Vries tegenwerken toen de kans bij AlphaTauri zich aandiende, was echter geen optie voor Mercedes, na alles wat de Fries voor het team én het merk had gedaan. Shovlin: “Hij paste heel goed bij ons, maar we willen hem niet beperken. Hij was voor ons de ideale test- en reserverijder. Als we hem op de plank hadden kunnen houden om hem in te zetten waar nodig, was dat mooi geweest, maar dan hadden we hem te veel beperkt. Met zijn Formule E-titel heeft hij veel voor het merk Mercedes betekend en ook als reserverijder heeft hij zich uitstekend gedragen. Daarom wilden wij hem ook verder helpen. Dat is ook van belang voor de toekomst. Want als we hem nu tegenwerken, zou hij dan ooit bij Mercedes willen terugkeren? Je weet niet wat de toekomst brengt, het is niet gezegd dat hij nooit meer voor ons team zal rijden.”

Dat de Red Bull-bazen hun oog lieten vallen op De Vries na diens invalbeurt in Monza, verraste Shovlin geenszins. “Maar ik vond het wel raar dat er niet meer om Nyck gevochten werd. Red Bull ging als enige voor de beste coureur die beschikbaar was. Voor andere teams waren de keuzes soms ook wat politiek getint”, aldus de Britse engineer. Shovlin benadrukt verder dat wat De Vries vorig jaar tijdens de Italiaanse Grand Prix liet zien heel bijzonder was. “Hij reed tegen coureurs die al honderden uren ervaring hadden in hun auto. Als je Formule 1-coureurs bij een Grand Prix ineens in een andere auto zou zetten, denk ik dat een groot deel van het veld het heel moeilijk zou krijgen. Wij kenden Nycks potentieel en wisten dat hij bij de beste helft van de grid hoort. Maar nu zag de rest van de wereld het ook.” Volgens de technische baas van Mercedes zit er echter nog veel meer in het vat. “Ik verwacht dat hij het goed gaat doen bij AlphaTauri. Wat hij in Monza liet zien is wat hij kan zonder ervaring. Niemand wordt een slechtere coureur mét ervaring. Hij kan dus alleen maar beter worden.”

Het boek Max & Nyck van Ivo Pakvis en Stijn Keuris ligt vanaf woensdag 22 februari in de boekhandel, maar kan nu al worden gereserveerd.

Video: Wat verwachten de Nederlandse F1-analisten van Nyck de Vries?