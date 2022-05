De Vries grijpt F1-kans, maar wat nu? "Heb het niet in eigen hand"

Met beperkte voorbereidingstijd kreeg Nyck de Vries in Montmeló een uurtje om zichzelf te bewijzen. Alhoewel dat laatste in een vrije training doorgaans lastig is, stond de Nederlander wel degelijk zijn mannetje. "Iemand echt beoordelen op basis van één training kan niet, maar je kunt in een uur toch al wel iets van jezelf laten zien. Dat heb ik in ieder geval geprobeerd." Het is met recht gelukt. De Vries toonde zich sneller dan vaste man Nicholas Latifi en heeft bij Williams een goede indruk achtergelaten. Niet voor niets heeft Dave Robson laten weten dat de Fries alles heeft getoond wat het team graag wilde zien en dat de Formule E-kampioen ook alles voor een F1-zitje heeft.

Dat gezegd hebbende, weet De Vries als geen ander dat werkelijk alles mee moet zitten om een volwaardig plekje op de Formule 1-grid te bemachtigen. Volgens een Canadese journalist - die melding maakte van een ontslag voor Nicholas Latifi - was dat afgelopen week al het geval, maar de praktijk is anders. "Eerlijk gezegd heb ik die berichten op Twitter helemaal niet gezien. De persdame van Williams vertelde mij het in onze pre-event meeting, maar verder ben ik niet echt up-to-date met alle roddels en alle dingen die er op sociale media gebeuren", laat De Vries desgevraagd weten.

Hopen op een kans in 2023 lijkt dan ook reëler. De vraag of 2023 een kwestie van 'nu of nooit' kan worden is zelfs reëel, ook al omdat Mercedes na dit seizoen met de Formule E stopt en De Vries in die klasse dus zou moeten overstappen naar een ander team. Gevraagd of hij 2023 zelf ook als zijn beste kans ziet om in de koningsklasse te stappen, reageert de Mercedes-reserve: "Nou ja, je zou het richting 2023 kunnen stellen, maar persoonlijk zie ik het niet zo. Ik zit nu in de Formule E, ben daar blij en ook competitief – we verdedigen momenteel een wereldtitel. Verder ben ik ook betrokken bij het WEC. Ik ben vooral dankbaar voor de kans die ik nu heb gekregen in de Formule 1. Wie weet wat de toekomst brengt, maar dat heb ik niet echt in eigen hand, dus wat kan ik doen?"

De coureur uit Sneek zegt ook nog niet te weten of hij in beeld is bij Williams voor een volwaardig zitje volgend seizoen. "Om eerlijk te zijn waren we allemaal gefocust op deze sessie, voordat we naar de toekomst kijken. Maar nogmaals: dat heb ik niet in eigen hand. Voor mij was het belangrijk om hier goed werk te leveren. Niet alleen met het oog op de toekomst, maar als individu wil ik het ook altijd goed doen. Als je zo’n kans krijgt, dan wil je niet alleen maar meedoen, maar ook laten zien wat je waard bent. Ik denk dat ik het aardig heb gedaan en nu moeten we zien wat de toekomst brengt."

Wel is duidelijk dat De Vries later dit seizoen nogmaals in actie komt tijdens een vrije training, meldt De Telegraaf. Het is nog niet duidelijk wanneer, maar de Fries stapt dan in bij de Mercedes-hoofdmacht.