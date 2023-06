Ook Nyck de Vries moest dealen met de verraderlijke omstandigheden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada. De Nederlander strandde uiteindelijk in het eerste deel en start de race als achttiende. Hij geeft met name zichzelf de schuld over het feit dat er niet meer inzat. "Het kwam allemaal aan op de laatste ronde. Wij kozen voor nieuwe intermediates. Dat was in eerste instantie niet de bedoeling, maar het droogde zo snel op dat het nodig was", zegt de AlphaTauri-coureur tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik had toen nog twee ronden. In de eerste ronde moest ik gas loslaten door verkeer in de laatste sector, maar dat was voor iedereen hetzelfde. Dat is echter geen excuus. Persoonlijk had ik het beter kunnen doen. Alles kwam aan op de laatste ronde en ik wist niet goed waar de limiet lag. Het was een pittige dag."

In zijn eerste poging in Q1 schoot De Vries buiten de baan in de eerste bocht, al was hij lang niet de enige. "Ik blokkeerde in mijn eerste poging. Ik wilde vanaf het begin af aan pushen om de energie in de banden te krijgen. Dat was wat makkelijker dan eerder op de dag, aangezien de baan beter was. Er was nu echter ook een afkoelrondje nodig. Zaterdagochtend kon je constant pushen. Dat kon nu niet."

De 28-jarige coureur kreeg voor het eerst dit weekend te maken met de verlengde baanafzetting in de eerste bocht. Voorheen kon je rechtdoor om je weer op de baan te voegen, maar sinds dit jaar is een bocht en soms een ritje door het gras nodig. Volgens De Vries vinden alle F1-coureurs het een onnodige verandering. "Lewis zei dat hij hier al zo'n zeventien jaar kwam en dat de huidige situatie niet veiliger was. Ik geraakte van de baan en moest de baan met een bocht van 90 graden weer op. Het was heel lastig om die bocht te maken. Ik denk dat ze misschien zaterdagavond [lokale tijd] nog wel wijzigingen doorvoeren en anders wordt het volgend jaar wel. Het terugkeren op de baan is nu onveilig en als je nu wijd gaat, kun je geen kant op. We zijn het daar allemaal wel over eens."

Als hij de vraag krijgt wat hij verwacht van de race, antwoordt de Fries: "Geen idee. We hebben vrijdag zo weinig gereden. Het waren met name korte runs. Laten we zondag maar zien."

Video: De Vries schiet van de baan in Q1 in Canada