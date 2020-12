De Vries ziet oud-teamgenoot Russell schitteren: “Fantastisch gedaan”

Russell mocht na een positieve coronatest van Hamilton zijn Williams FW43 afgelopen weekend verruilen voor een Mercedes W11 en stal meteen de show door zijn eerste race bij de kampioensformatie bijna te winnen. “Ik denk dat George zich van zijn allerbeste kant heeft laten zien”, laat De Vries in gesprek met Motorsport.com weten. “Hij heeft laten zien dat zodra hij in een auto zit waarmee hij kan winnen, hij die kans met beide handen aangrijpt. Hij is naar mijn mening een hele complete coureur en heeft bewezen dat hij over de capaciteiten beschikt om wedstrijden en uiteindelijk ook titels te kunnen winnen.”

Dat Russell gelijk hard ging in de Mercedes, verraste De Vries, die zich momenteel voorbereidt op een nieuw seizoen met het Duitse merk in de Formule E, geenszins. “Het was in lijn met hoe ik hem ken”, zegt De Vries over wat Russell aan de dag legde op het ‘outer circuit’ in Bahrein. “Maar dat wil niet zeggen dat als hij daar instapt, hij ook meteen de race hoort te winnen. In de kwalificatie was hij al vrij sterk, hij kwam heel dicht in de buurt van Bottas. En in de race heeft hij eigenlijk geen voet verkeerd gezet. Dat vond ik wel indrukwekkend.”

Volgens De Vries legt het sterke optreden van Russell tijdens zijn eerste weekend bij Mercedes ook meteen een probleem bloot. “Het liet helaas ook zien dat het verschil in materiaal in de Formule 1 momenteel gewoon aanzienlijk is, met als gevolg dat je vooraan geen strijd ziet zoals je die in het middenveld - en in andere klassen - wel ziet. George is zonder twijfel heel erg goed hoor, maar als je Max Verstappen in die auto zet, zou hij minimaal hetzelfde hebben gedaan, net als Charles Leclerc en Daniel Ricciardo, die allen over soortgelijke capaciteiten beschikken. Maar goed, dat neemt niet weg dat George het fantastisch heeft gedaan.”

Mercedes-racezitje kwestie van tijd

Russell ging aan de leiding totdat Mercedes een safety car-fase gebruikte om een dubbele pitstop te maken. Door een communicatiefout kreeg hij echter de banden van zijn teamgenoot mee, waardoor hij gelijk terug moest naar de pits en terugviel naar de vijfde plaats. Russell knokte zich vervolgens knap terug naar voren en lag tweede toen een langzaam leeglopende band definitief een streep zette door een mogelijke overwinning in zijn eerste race voor Mercedes. “Het leek gewoon alsof het zondag nog niet mocht gebeuren”, aldus De Vries. “Maar naar mijn mening, en ik denk iedereen die mening zal delen, is het een kwestie van tijd dat George in de positie zit dat hij ieder weekend aan het gevecht voor de overwinning kan meedoen. En dat is uiteindelijk ook wat hij verdient en waar hij thuishoort.”

Hoewel Russell afgelopen weekend heeft laten zien klaar te zijn voor een Mercedes-zitje, rijdt hij volgend jaar in principe gewoon weer bij Williams. De Brit gaf na afloop van de Sakhir Grand Prix echter aan te hopen dat hij misschien al eerder aan de slag kan bij het topteam. “In 2022 zonder twijfel”, zegt De Vries over een promotie van Russell naar Mercedes. Gevraagd naar de kansen dat het mogelijk al in 2021 gaat gebeuren: “Daar ga ik natuurlijk niet over. Dat zal waarschijnlijk vrij ingewikkeld liggen. Maar niets is onmogelijk. De tijd zal leren of Mercedes dat noodzakelijk vindt. Ik weet wel dat iedereen er enorm naar uitkijkt om een echte strijd vooraan te zien, bijvoorbeeld tussen Lewis en George. Ik denk dat dat wel mooi zou worden.”

'Héél véél zelfvertrouwen'

De Vries en Russell delen dus een raceverleden. Op de vraag wat de sterke kanten van Russell zijn, zegt de coureur uit Sneek: “George is zeer professioneel is en heel gefocust en gedisciplineerd." Om daar lachend aan toe te voegen: "En hij heeft héél véél, maar dan ook echt héél véél zelfvertrouwen.” Dieper ingaand op dat laatste: “Je hoeft hem denk ik maar een beetje te volgen om te zien dat het er van alle kanten vanaf straalt. Ik ga geen voorbeelden noemen, maar hij is gewoon heel erg zelfverzekerd en dat is zonder twijfel een van zijn sterkere karaktereigenschappen. Hij is ook een harde werker, maar zijn zelfvertrouwen steekt er met kop en schouders bovenuit.” Een knipoog naar het feit dat Russell maar al te graag foto’s van zichzelf met ontbloot bovenlijf op zijn social media zet wellicht? De Vries: “Volgens mij ben ik niet de enige die heeft opgemerkt hoe hij zich profileert, als ik het zo mag formuleren!”

De Vries had het wel te doen met Stoffel Vandoorne, zijn teamgenoot in de Formule E én de officiële reserverijder van het Mercedes Formule 1-team. De Vlaming reisde na de Formule E-test in Valencia af naar Bahrein wetende dat hij mogelijk Hamilton kon gaan vervangen, maar er werd uiteindelijk dus een andere keuze gemaakt. “Ik had wel medelijden met Stoffel hoor. Als je dan ziet dat Pietro Fittipaldi een kans krijgt bij Haas en Jack Aitken bij Williams… Helaas werd Stoffel als reservecoureur gepasseerd. Dat was overigens een volkomen logische beslissing, maar ik had het wel met hem te doen. Stoffel is echter realistisch en intelligent genoeg om dit soort situaties goed in te kunnen schatten. Het is gewoon wat het is.”

'Nul komma nul spijt'

George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Alexander Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Jack Aitken, maar ook Mick Schumacher en Nikita Mazepin, die volgend jaar hun entree maken in de Formule 1, De Vries is ze allemaal tegengekomen op de baan tijdens zijn carrière. Of het nog ergens wringt dat hij niet in de Formule 1 rijdt en die anderen wel? “Oprecht: als ik nu naar de Formule 1 kijk, kan ik genieten als ik naar Max kijk en naar hoe goed hij het doet. Of als ik naar George kijk die bij zijn debuut meteen een heel sterk weekend heeft. Ik heb echt nul komma nul spijt van hoe alles is verlopen. De wereld is oneerlijk. Er zijn heel veel rijders die het verdienen om in de Formule 1 te rijden, maar in plaats daarvan thuis zitten of in een andere raceklasse actief zijn. Dat is gewoon hoe het werkt. Ik heb daar op mijn manier vrede mee. Ik ben dankbaar voor mijn stoeltje bij Mercedes in de Formule E en mijn reserverol bij Toyota in het WEC en hoop op korte termijn in die klassen voor titels te kunnen vechten."